Большое осиное гнездо нашли возле места создания ядерных бомб США: что говорят ученые (видео)

Работники бывшего ядерного объекта в США, где в свое время проводилась разработка и хранение атомных бомб, обнаружили осиное гнездо. Проведенные замеры показали, что место жизни насекомых излучает радиоактивность, но не представляет угрозы для населения.

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Саму локацию местные специалисты обнаружили в начале июля возле резервуаров, где хранятся жидкие ядерные отходы, сообщает AP.

По словам чиновников, уровень радиации в гнезде превышал федеральную норму в десять раз. Работники обработали гнездо инсектицидом, сняли его и утилизировали как радиоактивные отходы. Ос в нем не обнаружили.

В отчете указано, что никаких утечек из резервуаров нет, а гнездо, скорее всего, стало радиоактивным из-за так называемого "остаточного радиоактивного загрязнения", оставшегося на территории еще со времен активной работы комплекса.

В то же время общественный наблюдательный комитет Savannah River Site Watch раскритиковал отчет, назвав его поверхностным и неполным. По мнению организации, власти не предоставили информации об источнике загрязнения, как осы могли с ним контактировать, и возможно ли существование других зараженных гнезд, если где-то таки произошла утечка.

"Я разъярен, как взбудораженный рой ос, из-за того, что SRS не объяснили, откуда взялись эти радиоактивные отходы, и нет ли утечки из резервуаров, о которой общественность должна знать", — написал Том Клементс, исполнительный директор организации, в сообщении журналистам.

Ядерный объект "Саванна Ривер" Фото: US Department of Energy

Мужчина отметил, что вид гнезда имеет значение: некоторые осы строят гнезда из почвы, другие — из растительных волокон. Это могло бы помочь выяснить, где именно они контактировали с радиацией.

В официальном заявлении Savannah River Mission Completion, организации, которая сейчас управляет объектом, указано, что гнездо располагалось глубоко в пределах охраняемой зоны, а осы обычно не летают дальше нескольких сотен метров от гнезда. Поэтому, мол, нет риска, что они оказались за пределами комплекса.

Журналисты пишут, что Savannah River Site был открыт в начале 1950-х годов для производства плутониевых ядерных бомб во время развертывания Холодной войны с Советским Союзом. Сейчас объект занимается изготовлением топлива для ядерных реакторов и утилизацией отходов.

За эти годы на объекте накопилось более 625 млн литров жидких ядерных отходов. Из-за испарения этот объем сокращен до примерно 129 млн литров, а сейчас в эксплуатации находится 43 подземных резервуара, еще восемь — официально закрыты.

Ранее Фокус сообщал, как ученые обнаружили "инопланетную" осу. Им удалось идентифицировать совершенно новый вид ос, отличающихся не только внешним видом, но и поведением.

Впоследствии стало известно, что в городах Украины размножаются гигантские осы. Длина тела этих крупнейших в Европе ос может достигать 26-45 мм, и несмотря на немалый размер они не представляют опасности для человека.