Експертка з мандрів розкрила секрети зручних авіаперельотів: що варто взяти з собою (відео)

Американка Ніколь Лазо займається у вільний від роботи час подорожами країнами світу, а також розповідає про незвичні фішки для туристів. За її словами, в перельотах літаком слід мати з собою п'ять важливих і простих речей.

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Ніколь каже, що вона не вважає себе тревел-блогеркою, швидше "просто людиною, яка багато подорожує і добре в цьому розбирається", повідомляє WhatstheJam.

37-річна Ніколь часто подорожує разом із чоловіком Оскаром і 15-річним сином Лукою. Вона говорить, що подорожує в стилі середнього люксу всією сім’єю, що "цілком доступно для більшості мандрівників".

"Я також люблю показувати, як звичайні речі — наприклад, ковдра або капелюх — можуть покращити досвід перельоту. Речі з подвійним призначенням — це знахідка, бо хочеться брати із собою якнайменше і не перевантажувати валізу", — говорить американка зі Сакраменто (штат Каліфорнія).

Ніколь поділилася п’ятьма порадами, як виспатись у літаку. На її думку, важливо мати з собою на борту літака такі речі:

Подушка для подорожей;

Маска для сну;

Беруші;

Похідна ковдра;

Натуральні засоби для сну.

Однак справжній резонанс викликала порада Ніколь, у якій вона зробила гамак для ніг із ковдри. Ніколь пояснила, що зав’язала ковдру вузлом і підвісила її до замка столика.

"Коли столик закритий, ви можете підвісити ноги в ковдрі — це значно зручніше на тривалих рейсах. Я так змогла виспатись значно краще. Багато хто переживав, що це може заважати пасажиру спереду, але я спитала в нього після 10-годинного рейсу до Європи — і він навіть не помітив нічого", — згадує ту ситуацію американка.

Ніколь також розповіла про свої улюблені місця для відпочинку. Серед згаданих її улюбленими є Італія, Перу, Танзанія, Японія та Таїланд.

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Згодом стало відомо, як чоловік зав'язує очі та навмання кидає дротик у карту світу. Канадець Сорін Михайлович за понад 10 років він відвідав понад 40 країн і перетворив свою ідею на тревел-шоу.