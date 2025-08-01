Эксперт по путешествиям раскрыла секреты удобных авиаперелетов: что стоит взять с собой (видео)

Американка Николь Лазо занимается в свободное от работы время путешествиями по странам мира, а также рассказывает о необычных фишках для туристов. По ее словам, в перелетах самолетом следует иметь с собой пять важных и простых вещей.

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Николь говорит, что она не считает себя тревел-блогером, скорее "просто человеком, который много путешествует и хорошо в этом разбирается", сообщает WhatstheJam.

37-летняя Николь часто путешествует вместе с мужем Оскаром и 15-летним сыном Лукой. Она говорит, что путешествует в стиле среднего люкса всей семьей, что "вполне доступно для большинства путешественников".

"Я также люблю показывать, как обычные вещи — например, одеяло или шляпа — могут улучшить опыт перелета. Вещи с двойным назначением — это находка, потому что хочется брать с собой как можно меньше и не перегружать чемодан", — говорит американка из Сакраменто (штат Калифорния).

Николь поделилась пятью советами, как выспаться в самолете. По ее мнению, важно иметь с собой на борту самолета такие вещи:

Подушка для путешествий;

Маска для сна;

Беруши;

Походное одеяло;

Натуральные средства для сна.

Однако настоящий резонанс вызвал совет Николь, в котором она сделала гамак для ног из одеяла. Николь объяснила, что завязала одеяло узлом и подвесила его к замку столика.

"Когда столик закрыт, вы можете подвесить ноги в одеяле — это значительно удобнее на длительных рейсах. Я так смогла выспаться значительно лучше. Многие переживали, что это может мешать пассажиру спереди, но я спросила у него после 10-часового рейса в Европу — и он даже не заметил ничего", — вспоминает ту ситуацию американка.

Николь также рассказала о своих любимых местах для отдыха. Среди упомянутых ее любимыми являются Италия, Перу, Танзания, Япония и Таиланд.

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