Щурячий король: у Британії спіймали гризуна рекордних розмірів (фото)

Щура, розміром з невеликого собаку виявили в районі Норманбі. Гризуна, розміри якого потенційно є рекордними для Великої Британії, виявив інспектор з боротьби зі шкідниками.

Related video

Щур завдовжки 50 см, викликав фурор у соцмережах. І багато жителів були в жаху, усвідомивши, що шкідник такого розміру може опинитися в їхньому підвалі, пише Daily Mail.

Гігантського щура спіймали в Британії Фото: Соцсети

Невідомо, як щур проник на територію, де, імовірно, він гніздився, але в провулках неподалік були помічені щури.

У своєму пості в соціальних мережах представник громадськості Девід Тейлор описав громадські сміттєві баки в районах Естон і Вейл-Гілл як "переповнені", а магазини, особливо ті, що працюють на винос, викидають у них відходи, надаючи "легку їжу" гризунам.

"Цей щур — він розміром із кішку. І він не поодинокий випадок", — повідомив він.

Щури є переносниками хвороб, таких як бартонельоз (окопна лихоманка), хантавірус, лептоспіроз, щурячий ціп'як і багатьох інших.

Відомо, що щури виростають до великих розмірів, коли їм постійно доступний рясний запас їжі.

Якщо вивозити сміття рідше, лисиці можуть розібрати переповнені контейнери і висипати їхній вміст, що приваблює щурів із каналізації, щоб поласувати відходами.

Велика Британія зараз страждає від нашестя щурів. У квітні 2025 року британську армію викликали в Бірмінгем, охоплений гризунами, після того, як експерти по боротьбі зі шкідниками назвали місто "апокаліптичним" через страйки сміттярів, які відбувалися в той час.

Тим часом, на початку цього року в Саутгемптоні, місті в графстві Гемпшир, сталася наймасштабніша за останні 30 років епідемія гризунів.

Експерт із боротьби зі шкідниками був змушений патрулювати вулиці Бірмінгема, озброєний пневматичною гвинтівкою, оскільки вулиці другого за величиною міста Великої Британії заполонила армія щурів, що зростає, деякі з яких, як кажуть, "розміром із кішку".

В одному з будинків літня жінка була змушена тікати з власної квартири через побоювання, що велетенські щури нападуть і зжеруть її улюблене цуценя.

Лондон зазвичай вважають щурячою столицею Великої Британії. Але зараз від них потерпають і в інших регіонах країни.

Чим небезпечні щури

Вони можуть псувати майно, гризти електричні дроти, забруднювати їжу і воду. І вони дуже швидко розмножуються.

Самка щура може виношувати до 13 дитинчат у посліді та мати від трьох до 12 виводків на рік.

Щури, як і миші, неймовірно швидко розмножуються Фото: Shutterstock

Це означає, що одна самка щура потенційно може принести на світ до 156 нових щурів на рік. Статевої зрілості ці щури досягають через дев'ять тижнів.

Експерти радять, що запобігти набігам щурів на ваш дім, потрібно ставити сміттєві баки подалі від будинків і щільно їх закривати. Заводити кішок, які відлякують шкідників і приманювати в сад сов, ставлячи там будиночки. Також щурів відлякує перцева м'ята.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що причиною смерті відомого актора Джина Гекмена та його дружини стали щури.

Також Фокус писав про те, що причиною нашестя щурів може бути глобальне потепління.