Крысиный король: в Британии поймали грызуна рекордных размеров (фото)

Крысу, размером с небольшую собаку обнаружили в районе Норманби. Грызуна, размеры которой потенциально являются рекордными для Великобритании, обнаружил инспектор по борьбе с вредителями.

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Крыса длиной в 50 см, вызвала фурор в соцсетях. И многие жители были в ужасе, осознав, что вредитель такого размера может оказаться в их подвале, пишет Daily Mail.

Гигантская крыса была поймана в Британии Фото: Соцсети

Неизвестно, как крыса проникла на территорию, где, предположительно, она гнездилась, но в переулках неподалеку были замечены крысы.

В своем посте в социальных сетях представитель общественности Дэвид Тейлор описал общественные мусорные баки в районах Эстон и Уэйл-Хилл как "переполненные", а магазины, особенно те, что работают на вынос, выбрасывают в них отходы, предоставляя "легкую пищу" грызунам.

"Эта крыса – она размером с кошку. И она не единичный случай", — сообщил он.

Крысы являются переносчиками болезней, такими как бартонеллез (окопная лихорадка), хантавирус, лептоспироз, крысиный цепень и многих других.

Известно, что крысы вырастают до больших размеров, когда им постоянно доступен обильный запас пищи.

Если вывозить мусор реже, лисы могут разобрать переполненные контейнеры и высыпать их содержимое, что привлекает крыс из канализации, чтобы полакомиться отходами.

Великобритания сейчас страдает от нашествия крыс. В апреле 2025 года британская армия была вызвана в Бирмингем, охваченный грызунами, после того как эксперты по борьбе с вредителями назвали город "апокалиптическим" из-за проходивших в то время забастовок мусорщиков.

Тем временем, в начале этого года в Саутгемптоне, городе в графстве Хэмпшир, произошла самая масштабная за последние 30 лет эпидемия грызунов.

Эксперт по борьбе с вредителями был вынужден патрулировать улицы Бирмингема, вооруженный пневматической винтовкой, поскольку улицы второго по величине города Великобритании заполонила растущая армия крыс, некоторые из которых, как говорят, "размером с кошку".

В одном из домов пожилая женщина была вынуждена бежать из собственной квартиры из-за опасений, что гигантские крысы нападут и сожрут ее любимого щенка.

Лондон обычно считают крысиной столицей Великобритании. Но сейчас от них страдают и в других регионах страны.

Чем опасны крысы

Они могут портить имущество, грызть электрические провода, загрязнять пищу и воду. И они очень быстро размножаются.

Самка крысы может вынашивать до 13 детенышей в помете и иметь от трех до 12 пометов в год.

Крысы, как и мыши, невероятно быстро размножаются Фото: Shutterstock

Это означает, что одна самка крысы потенциально может произвести на свет до 156 новых крыс в год. Половой зрелости эти крысы достигают через девять недель.

Эксперты советуют, что предотвратить набеги крыс на ваш дом, нужно ставить мусорные баки подальше от домов и плотно их закрывать. Заводить кошек, которые отпугивают вредителей и приманивать в сад сов, ставя там домики. Также крыс отпугивает перечная мята.

Напомним, ранее стало известно, что причиной смерти известного актера Джина Хэкмена и его жены стали крысы.

Также Фокус писал о том, что причиной нашествия крыс может быть глобальное потепление.