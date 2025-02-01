Города захватывают полчища крыс: ученые рассказали о последствиях глобального потепления

Крысы являются древним, пусть и не столь желанным, спутником человека, появляясь там где мы начинаем возводить свое жилье. Однако недавно ученые выяснили, что из-за изменения климата их популяции выходят их под контроля во многих городах мира.

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Недавнее исследование выявило, что популяции крыс катастрофически растут в крупных городах по всему миру, и значительную роль в этом играет потепление температуры. Исследователи проанализировали жалобы населения и данные инспекций из 16 населенных пунктов и установили, что в городских районах, где наблюдаются долгосрочные тенденции к потеплению, наблюдается более быстрый рост популяции вредителей. Это первый случай, когда была установлена прямая связь между изменением климата и ростом численности крыс, .

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Особенно пострадали такие города, как Вашингтон, Сан-Франциско, Торонто, Нью-Йорк и Амстердам. Джонатан Л. Ричардсон, доцент Ричмондского университета и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Science Advances, заявил: "Мы обнаружили, что в тех городах, где за последние 50 лет или около того наблюдались тенденции к усилению потепления, количество крыс также серьезно увеличивалось".

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Команда Ричардсона отслеживает популяции крыс по всему миру и обнаружила, что в 11 из 16 исследованных городов наблюдался значительный рост численности крыс. Только в Токио, Луисвилле и Новом Орлеане наблюдалось снижение. К факторам, способствующим такому росту, относятся повышение плотности населения в городах, рост урбанизации и более длительные периоды тепла, которые расширяют возможности крыс по добыче пищи. Ричардсон объяснил, что более теплые температуры позволяют крысам дольше оставаться над землей, что приводит к более раннему наступлению половой зрелости у самок и более частым и крупным пометам.

Исследователи отметили, что жизнь рядом с растущим числом крыс оказывает психологическое воздействие на людей, помимо самого факта их наличия. Кроме того, известно, что крысы распространяют более 50 зоонозных патогенов и паразитов, представляя серьезную опасность для здоровья. Борьба с этими популяциями становится все более сложной задачей для городов, а ежегодные затраты на борьбу с крысами оцениваются в 500 миллионов долларов. Только в Нью-Йорке в 2023 году одно расследование журналистов показало, что количество крыс увеличилось более чем на 7% с тех пор, как администрация мэра Эрика Адамса начала свою "войну с крысами" в 2022 году.

Несмотря на предпринимаемые усилия, крыс по-прежнему сложно контролировать из-за их интеллекта и способности к адаптации. Ричардсон признал, что в сфере борьбы с вредителями работают преданные своему делу люди, но при этом подчеркнул, что перед ним стоит сложная задача: "Поразительно, насколько хорошо крысы умеют избегать тех средств, которые мы используем для борьбы с ними".

Авторы исследования пришли к выводу, что для эффективной борьбы с грызунами потребуется увеличение муниципального финансирования, дополнительный персонал и комплексные стратегии по их уничтожению. Одних только традиционных методов истребления недостаточно, и города должны сосредоточиться на устранении условий окружающей среды, которые позволяют крысам процветать. Помимо городов, упомянутых в исследовании, мировые городские центры также борются с нашествием крыс, усугубляемым изменением климата.

В докладе Центров по контролю и профилактике заболеваний ученые заявили, что более теплые зимы способствуют устойчивому циклу размножения крыс, что усложняет борьбу с нашествием. Кроме того, наводнения, вызванные изменением климата, заставляют крыс выходить из подземных нор в помещения, занятые людьми, что еще больше увеличивает число случаев их взаимодействия с нами.

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