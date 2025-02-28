Город будущего, в котором можно прожить жизнь, не ступив на землю (видео)

Люди часто публикуют курьезные фрагменты своих ежедневных поездок на работу. Некоторые начинают свой путь на 18-м этаже, спускаются на 12-й, который считается нулевым, а затем переходят в другое здание на том же уровне, где указано, что это 8-й этаж.

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В китайском мегаполисе Чунцин, который стал вирусным благодаря TikTok, жители могут всю жизнь не касаться земли из-за уникальной архитектурной структуры города. Это самое густонаселенное место на планете, где проживает 32 миллиона человек, а его футуристический облик напоминает кадры из фильма "Бегущий по лезвию". Об этом пишет Lad Bible.

Город, расположенный на юго-западе Китая, привлек внимание пользователей социальных сетей своим многоуровневым устройством, которое делает ориентацию в пространстве настоящим вызовом. В центре Чунцина, районе Юйчжун, пересекающиеся здания, мосты и эстакады создают ощущение жизни в киберпанковской реальности.

В одном из популярных видеороликов TikToker @hughchongqing продемонстрировал, как сложно определить, на каком этаже находишься: "Кажется, что я стою на обычной площади, но если я пройду немного дальше, окажусь на 22-м этаже".

Другой блогер, Джексон Лу (@journeyofjackson), попытался найти "дно города", путешествуя по многоэтажным зданиям. В поисках нижнего уровня он наткнулся на школу, которая находилась под, казалось бы, самой нижней точкой, что вызвало еще большее удивление.

Архитектурные особенности Чунцина позволяют размещать на крышах не только общественные площади, но и автозаправочные станции. Журналист Guardian Оливер Уэйнрайт, посетивший город, отметил, что передвижение здесь напоминает лабиринт из лестниц, эскалаторов и лифтов, соединяющих разноуровневые улицы.

Пользователи соцсетей поражены сложной планировкой города. "Как это вообще не рушится?" – задаются вопросом комментаторы. Другие удивляются, как работает GPS в таком городе: "Наверное, у карт должна быть 3D-модель всех улиц, расположенных друг над другом".

Издание отмечает, что Чунцин является самостоятельным муниципалитетом, что позволило ему активно модернизироваться без внешнего влияния. Его уникальное градостроительное устройство делает его одним из самых необычных и футуристичных городов мира.

Ранее Фокус сообщал, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.

Также стало известно, что крошечное островное государство стало самым богатым, а потом потеряло все. В период экономического расцвета правительство предоставляло гражданам бесплатное образование, медицинские услуги и транспорт. Люди жили в достатке, а уровень благосостояния был настолько высок, что, по слухам, начальник полиции позволил себе купить Lamborghini.