Місто майбутнього, в якому можна прожити життя, не ступивши на землю (відео)

Люди часто публікують курйозні фрагменти своїх щоденних поїздок на роботу. Деякі починають свій шлях на 18-му поверсі, спускаються на 12-й, який вважається нульовим, а потім переходять в іншу будівлю на тому самому рівні, де вказано, що це 8-й поверх.

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У китайському мегаполісі Чунцін, який став вірусним завдяки TikTok, жителі можуть все життя не торкатися землі через унікальну архітектурну структуру міста. Це найбільш густонаселене місце на планеті, де мешкає 32 мільйони людей, а його футуристичний вигляд нагадує кадри з фільму "Той, хто біжить по лезу". Про це пише Lad Bible.

Місто, розташоване на південному заході Китаю, привернуло увагу користувачів соціальних мереж своїм багаторівневим устроєм, який робить орієнтацію в просторі справжнім викликом. У центрі Чунціна, районі Юйчжун, будівлі, що перетинаються, мости та естакади створюють відчуття життя в кіберпанківській реальності.

В одному з популярних відеороликів TikToker @hughchongqing продемонстрував, як складно визначити, на якому поверсі перебуваєш: "Здається, що я стою на звичайній площі, але якщо я пройду трохи далі, опинюся на 22-му поверсі".

Інший блогер, Джексон Лу (@journeyofjackson), спробував знайти "дно міста", мандруючи багатоповерховими будівлями. У пошуках нижнього рівня він натрапив на школу, яка знаходилася під, здавалося б, найнижчою точкою, що викликало ще більше здивування.

Архітектурні особливості Чунцина дають змогу розміщувати на дахах не лише громадські площі, а й автозаправні станції. Журналіст Guardian Олівер Вейнрайт, який відвідав місто, зазначив, що пересування тут нагадує лабіринт зі сходів, ескалаторів і ліфтів, що з'єднують різнорівневі вулиці.

Користувачі соцмереж вражені складним плануванням міста. "Як це взагалі не руйнується?" — задаються питанням коментатори. Інші дивуються, як працює GPS у такому місті: "Напевно, у карт має бути 3D-модель усіх вулиць, розташованих одна над одною".

Видання зазначає, що Чунцин є самостійним муніципалітетом, що дало йому змогу активно модернізуватися без зовнішнього впливу. Його унікальний містобудівний устрій робить його одним із найбільш незвичних і футуристичних міст світу.

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