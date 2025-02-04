Місто майбутнього: як живе багатоярусний мегаполіс, де поїзди їздять у будинках (фото)

Складна багатошаровість інфраструктури робить функціонал Google Maps у Чунцині марним, оскільки багато маршрутів є вертикальними та накладаються один на одного.

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Приголомшливий багатоярусний мегаполіс Чунцин у Китаї називають "Місто 8D". Там є складна система міського планування: багато будинків та об’єктів інфраструктури розташовані поміж крутих гір та долин, створюючи враження міста, зведеного на декількох рівнях. Про це пише видання The Mirror.

Місто майбутнього

Культова міська площа Куйсін Плаза є яскравим прикладом унікальної архітектури. З одного боку, вона лише на два поверхи вища за дорогу, а з іншого — височіє на 22 поверхи. Така складна багатошаровість робить функціонал Google Maps марним, оскільки багато маршрутів є вертикальними й накладаються один на одного.

У соціальних мережах мешканці міста часто публікують курйозні фрагменти своїх щоденних поїздок на роботу. Дехто починає свій шлях на 18-му поверсі, спускаються на 12-й, який вважається нульовим, а потім переходить в іншу будівлю на тому ж рівні, де вказано, що це 8-й поверх.

Ще одна обов'язкова локація для відвідування — залізнична станція, "захована" всередині житлового будинку. Очевидно, міські планувальники ненавмисно затвердили дві опції одночасно, в результаті чого з'явився незвичайний об'єкт.

Найглибша станція метро

Місто також може похвалитися найглибшою у світі станцією метро Hongyancun, яка розташована на глибині 116 метрів під поверхнею, що еквівалентно 40-поверховому будинку. Через значну глибину пасажири витрачають від 10 до 15 хвилин, щоб дістатися до платформи, використовуючи при цьому кілька ескалаторів.

З настанням ночі Чунцин стає містом майбутнього, де всі будинки огортають неонові вогні, залишаючи відвідувачів зачарованими своїм променистим сяйвом.

Мегаполіс Чунцин у Китаї Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про селище Кріч на краю долини Дервент (Англія), яке стало справжнім магнітом для туристів. У населеному пункті начебто зупинився час. Там можна побачити неймовірно розкішні пейзажі, трамваї всіх форм та розмірів, історичні будівлі, а також покататися на атракціонах.

А от химерний будинок заввишки 56-метрів приваблює туристів навідуватись у ліс поблизу містечка Талкетна, що на Алясці (США). Краєвид, який відкривається звідти, приголомшує урбаністичних дослідників та любителів цікавих архітектурних об’єктів.