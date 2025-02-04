Город будущего: как живет многоярусный мегаполис, где поезда ездят в домах (фото)

Сложная многослойность инфраструктуры делает функционал Google Maps в Чунцине бесполезным, поскольку многие маршруты являются вертикальными и накладываются друг на друга.

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Потрясающий многоярусный мегаполис Чунцин в Китае также называют "Городом 8D". Там есть сложная система городского планирования: много домов и объектов инфраструктуры расположены между крутых гор и долин, создавая впечатление города, возведенного на нескольких уровнях. Об этом пишет издание The Mirror.

Город будущего

Культовая городская площадь Куйсин Плаза является ярким примером уникальной архитектуры. С одной стороны, она всего на два этажа выше дороги, а с другой — возвышается на 22 этажа. Такая сложная многослойность делает функционал Google Maps бесполезным, поскольку многие маршруты являются вертикальными и накладываются друг на друга.

В социальных сетях жители города часто публикуют курьезные фрагменты своих ежедневных поездок на работу. Некоторые начинают свой путь на 18-м этаже, спускаются на 12-й, который считается нулевым, а затем переходят в другое здание на том же уровне, где указано, что это 8-й этаж.

Еще одна обязательная локация для посещения — железнодорожная станция, "спрятанная" внутри жилого дома. Очевидно, городские планировщики нечаянно утвердили две опции одновременно, в результате чего появился необычный объект.

Самая глубокая станция метро

Город также может похвастаться самой глубокой в мире станцией метро Hongyancun, которая расположена на глубине 116 метров под поверхностью, что эквивалентно 40-этажному дому. Из-за значительной глубины пассажиры тратят от 10 до 15 минут, чтобы добраться до платформы, используя при этом несколько эскалаторов.

С наступлением ночи Чунцин становится городом будущего, где все дома окутывают неоновые огни, оставляя посетителей очарованными своим лучезарным сиянием.

Мегаполис Чунцин в Китае Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал о поселке Крич на краю долины Дервент (Англия), который стал настоящим магнитом для туристов. В населенном пункте как будто остановилось время. Там можно увидеть невероятно роскошные пейзажи, трамваи всех форм и размеров, исторические здания, а также покататься на аттракционах.

А вот причудливый дом высотой 56-метров привлекает туристов наведываться в лес вблизи городка Талкетна, что на Аляске (США). Пейзаж, который открывается оттуда, потрясает урбанистических исследователей и любителей интересных архитектурных объектов.