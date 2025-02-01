Міста захоплюють полчища щурів: учені розповіли про наслідки глобального потепління

Щури є давнім, нехай і не настільки бажаним, супутником людини, з'являючись там, де ми починаємо зводити своє житло. Однак нещодавно вчені з'ясували, що через зміну клімату їхні популяції виходять з-під контролю в багатьох містах світу.

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Нещодавнє дослідження виявило, що популяції щурів катастрофічно зростають у великих містах по всьому світу, і значну роль у цьому відіграє потепління температури. Дослідники проаналізували скарги населення і дані інспекцій з 16 населених пунктів і встановили, що в міських районах, де спостерігаються довгострокові тенденції до потепління, спостерігається більш швидке зростання популяції шкідників. Це перший випадок, коли було встановлено прямий зв'язок між зміною клімату і зростанням чисельності щурів, .

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Особливо постраждали такі міста, як Вашингтон, Сан-Франциско, Торонто, Нью-Йорк і Амстердам. Джонатан Л. Річардсон, доцент Річмондського університету і провідний автор дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, заявив: "Ми виявили, що в тих містах, де протягом останніх 50 років або близько того спостерігалися тенденції до посилення потепління, кількість щурів також серйозно збільшувалася".

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Команда Річардсона відстежує популяції щурів по всьому світу і виявила, що в 11 з 16 досліджених міст спостерігалося значне зростання чисельності щурів. Тільки в Токіо, Луїсвіллі та Новому Орлеані спостерігалося зниження. До чинників, що сприяють такому зростанню, належать підвищення щільності населення в містах, зростання урбанізації та триваліші періоди тепла, які розширюють можливості щурів у добуванні їжі. Річардсон пояснив, що тепліші температури дають змогу щурам довше залишатися над землею, що призводить до більш раннього настання статевої зрілості в самок і частіших і більших послідів.

Дослідники зазначили, що життя поруч зі зростаючою кількістю щурів чинить психологічний вплив на людей, крім самого факту їхньої наявності. Крім того, відомо, що щури поширюють понад 50 зоонозних патогенів і паразитів, становлячи серйозну небезпеку для здоров'я. Боротьба з цими популяціями стає дедалі складнішим завданням для міст, а щорічні витрати на боротьбу з щурами оцінюються в 500 мільйонів доларів. Тільки в Нью-Йорку 2023 року одне розслідування журналістів показало, що кількість щурів збільшилася більш ніж на 7% відтоді, як адміністрація мера Еріка Адамса почала свою "війну з щурами" 2022 року.

Незважаючи на зусилля, щурів, як і раніше, складно контролювати через їхній інтелект і здатність до адаптації. Річардсон визнав, що у сфері боротьби зі шкідниками працюють віддані своїй справі люди, але водночас наголосив, що перед ним стоїть складне завдання: "Вражає, наскільки добре щури вміють уникати тих засобів, які ми використовуємо для боротьби з ними".

Автори дослідження дійшли висновку, що для ефективної боротьби з гризунами знадобиться збільшення муніципального фінансування, додатковий персонал і комплексні стратегії з їхнього знищення. Одних тільки традиційних методів винищення недостатньо, і міста мають зосередитися на усуненні умов довкілля, які дають змогу щурам процвітати. Крім міст, згаданих у дослідженні, світові міські центри також борються з навалою щурів, що посилюється зміною клімату.

У доповіді Центрів з контролю і профілактики захворювань вчені заявили, що тепліші зими сприяють стійкому циклу розмноження щурів, що ускладнює боротьбу з навалою. Крім того, повені, викликані зміною клімату, змушують щурів виходити з підземних нір у приміщення, зайняті людьми, що ще більше збільшує кількість випадків їхньої взаємодії з нами.

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