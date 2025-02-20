Шумить як перфоратор: яке найгучніше місто на планеті і як воно шкодить людям

Через надвисокий рівень шуму у людей можуть з'явитись проблеми з серцем та ендокринною системою, навели журналісти думку оториноларинголога. Тим часом ВООЗ говорить про мільйони померлих через гучні міста.

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Жителі індійського міста Мумбаї щодня чують на вулицях звуки від машин, гучномовців, будівельної техніки та петард. Рівень шуму досягнув надвисоких значень і це стурбувало місцеву владу та активістів. Про те, чому Мумбаї вважають найгучнішим містом планети, написало видання Express.

Журналісти зібрали інформацію з серії публікацій індійських медіа про рівень шуму в Індії. Наприклад, на порталі Mumbai Mirror є результати дослідження вуличного шуму, оприлюднені главою некомерційної організації Awaaz Foundation Сумайра Абдулалі. З'ясувалось, що у час пік в Мумбаї гучність звуків досягає 100 дБ. Тим часом все, що вище 75 дБ, шкодить здоров'ю, нагадав Сумайра.

Є кілька джерел шуму, які роблять Мумбаї настільки гучним містом, ідеться у статті. Серед них — будівництво, петарди та шум машин. При цьому безладні сигнали водіїв автомобілів назвали основною проблемою у спеціалізованому журналі Traffic Infra Tech Read. Головні порушники — авторикші та водії легкових авто. Аактивіст Awaaz Foundation пояснив, чому так відбувається. З його слів, інструктори автошкіл перше, чому вчать індійських водіїв, — це сигналити на кожному кроці.

Рівень шуму — деталі

У статті навели думку оториноларинголога з лікарні Кокілабен. З його слів, шум викликає "стрес, тривогу, гіпертонію, серцево-судинні та ендокринні проблеми". При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я запевняє, що через вуличний шум щорічно помирає 7 млн людей, написали журналісти.

З врахуванням усіх негативних наслідків, індійська влада намагається врятувати людей від шуму, пояснює Express. Наприклад, уряд Мумбаї спробував заборонити гучномовці, також вплинути на релігійні установи, які надто гучно правлять служби.

"Верховний суд постановив, що жодна релігія не має гучномовців як важливого аспекту релігії, і тому поліція повинна вжити заходів, щоб зменшити шум", — розповіли журналісти.

Тим часом в Україні у "Державних санітарних нормах допустимих рівнів шуму" є вимоги до публічних та житлових просторів, написало видання Liga.net. Наприклад, у квартирах допустимий рівень шуму: з 8 до 22 год — до 40 дБ, з 22 год. і до ранку — 30 дБ. На прилеглих до будинків територіях — не більш як 55-65 дБ. При цьому шум машин — це 75 дБ, перфоратор — 95 дБ, літак — 140 дБ, свідчить інфографіка порталу dreamdim.

Рівень шуму - яка гучність з децибелах від ріних об'єктів Фото: dreamdim

Зазначимо, восени 2024 року "Суспільне Чернівці" розповіло про те, що робити з гучністю генераторів, які працюють на вулицях. Одна з порад для власників магазинів — сховати генератор у спеціальну коробку, яка дещо знизить шуму.

Нагадуємо, Верховна Рада планує запровадити штрафи для водіїв за перевищення рівня шуму: штрафи — вище 10 тис. грн, ідеться у законопроєкті.