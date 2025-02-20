Шумит как перфоратор: какой самый громкий город на планете и как он вредит людям

Из-за сверхвысокого уровня шума у людей могут появиться проблемы с сердцем и эндокринной системой, привели журналисты мнение оториноларинголога. Между тем ВОЗ говорит о миллионах умерших из-за шумных городов.

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Жители индийского города Мумбаи ежедневно слышат на улицах звуки от машин, громкоговорителей, строительной техники и петард. Уровень шума достиг сверхвысоких значений и это обеспокоило местные власти и активистов. О том, почему Мумбаи считают самым громким городом планеты, написало издание Express.

Журналисты собрали информацию из серии публикаций индийских медиа об уровне шума в Индии. Например, на портале Mumbai Mirror есть результаты исследования уличного шума, обнародованные главой некоммерческой организации Awaaz Foundation Сумайра Абдулали. Выяснилось, что в час пик в Мумбаи громкость звуков достигает 100 дБ. Между тем все, что выше 75 дБ, вредит здоровью, напомнил Сумайра.

Есть несколько источников шума, которые делают Мумбаи настолько шумным городом, говорится в статье. Среди них — строительство, петарды и шум машин. При этом беспорядочные сигналы водителей автомобилей назвали основной проблемой в специализированном журнале Traffic Infra Tech Read. Главные нарушители — авторикши и водители легковых авто. Активист Awaaz Foundation объяснил, почему так происходит. По его словам, инструкторы автошкол первое, чему учат индийских водителей, — это сигналить на каждом шагу.

Уровень шума — детали

В статье привели мнение оториноларинголога из больницы Кокилабен. По его словам, шум вызывает "стресс, тревогу, гипертонию, сердечно-сосудистые и эндокринные проблемы". При этом Всемирная организация здравоохранения уверяет, что из-за уличного шума ежегодно умирает 7 млн человек, написали журналисты.

С учетом всех негативных последствий, индийские власти пытаются спасти людей от шума, объясняет Express. Например, правительство Мумбаи попыталось запретить громкоговорители, также повлиять на религиозные учреждения, которые слишком громко правят службы.

"Верховный суд постановил, что ни одна религия не имеет громкоговорителей как важного аспекта религии, и поэтому полиция должна принять меры, чтобы уменьшить шум", — рассказали журналисты.

Между тем в Украине в "Государственных санитарных нормах допустимых уровней шума" есть требования к публичным и жилым пространствам, написало издание Liga.net. Например, в квартирах допустимый уровень шума: с 8 до 22 часов — до 40 дБ, с 22 часов и до утра — 30 дБ. На прилегающих к домам территориях — не более 55-65 дБ. При этом шум машин — это 75 дБ, перфоратор — 95 дБ, самолет — 140 дБ, свидетельствует инфографика портала dreamdim.

Уровень шума — какая громкость в децибелах от различных объектов Фото: dreamdim

Отметим, осенью 2024 года "Суспільне Чернівці" рассказало о том, что делать с громкостью генераторов, которые работают на улицах. Один из советов для владельцев магазинов — спрятать генератор в специальную коробку, которая несколько снизит шум.

Напоминаем, Верховная Рада планирует ввести штрафы для водителей за превышение уровня шума: штрафы — выше 10 тыс. грн, говорится в законопроекте.