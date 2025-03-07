Люди теряют здоровье из-за рабочих совещаний: исследование Harvard Business Review

Почти 100% сотрудников испытывали негативные последствия чрезмерного количества рабочих встреч, установили исследователи. Когда они делились впечатлениями с коллегами, то ощущения становились еще хуже.

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Четверть работников, которые потратили много времени на рабочие встречи, чувствовали спад производительности и несосредоточенность. Ученые назвали их ощущения "синдромом похмелья из-за чрезмерных совещаний". О влиянии совещаний на работников рассказало издание Harvard Business Review, специализирующееся на вопросах управления.

Как выяснилось, издание опубликовало 52-страничное исследование под названием The State of Work Innovation ("Состояние работы с инновациями"). Среди результатов — влияние длительных совещаний на работоспособность. Исследователи написали, что чрезмерное количество рабочих встреч влияет на людей и это влияние продолжается несколько часов после завершения события. Некоторые страдали до конца рабочего дня, указали они.

Какие проблемы возникают из-за чрезмерного количества совещаний на работе:

испытывают негативные последствия, такие как ухудшение вовлеченности и производительности — 28%;

время от времени испытывают "похмелье" от совещаний — 90%;

"похмелье" негативно влияет на рабочий процесс или производительность — более 50%;

чувствуют меньшую вовлеченность в свою работу — 47%;

ухудшаются отношения с коллегами, появляется отчужденность и желание побыть в одиночестве — 47%;

рассказывают коллегам о плохих впечатлениях от совещаний — 63%. При этом время от времени это делают 36%, а часто — 27%. Такие разговоры распространяли негатив среди сотрудников и усиливали "похмелье".

Проблемы от совещаний — результаты изучения похмельного синдрома из-за работы Фото: Harvard Business Review

Проблемы от совещаний и "похмелья"

Исследователи опубликовали пример рабочего распорядка, который вызывает стресс у людей. Кроме того, они выяснили, что именно не нравится людям и что приводит к проблемам:

неактуальность тем — 59%;

отсутствие четкой повестки дня или четкой цели — 59%;

плохое управление временем — 53%;

отсутствие результатов — 48%;

неравномерная или низкая вовлеченность — 39% и 38% соответственно;

неэффективное ведение совещания — 30%.

Проблемы от совещаний — что такое похмельный синдром из-за рабочих встреч Фото: Harvard Business Review

Исследователи также привели список пять стратегий для уменьшения негативных последствий совещаний:

Не доминировать и способствовать тому, чтобы люди больше высказывались и чтобы была реакция на идеи. Сокращать количество участников, чтобы были только необходимые члены коллектива. Писать план совещания и превращать его в план действий. Не держать людей на совещании дольше, чем необходимо. Следить, чтобы результаты совещания воплощались в жизнь.

Отметим, в декабре 2024 года Фокус писал о том, как можно преодолеть выгорание на работе: издание Mirror привело советы эксперта. Среди советов — нужно напомнить самому себе о цели, ради которой работаешь. Кроме того, можно вести дневник или заниматься медитацией.

Напоминаем, издание Miami Herald рассказало о компенсации в 1,6 млн долл., которую женщина получила от работодателя.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.