Люди втрачають здоров'я через робочі наради: дослідження Harvard Business Review

Майже 100% співробітників відчували негативні наслідки надмірної кількості робочих зустрічей, встановили дослідники. Коли вони ділились враженнями з колегами, то відчуття ставали ще гіршими.

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Чверть працівників, які витратили багато часу на робочі зустрічі, відчували спад продуктивності та незосередженість. Науковці назвали їхні відчуття "синдромом похмілля через надмірні наради". Про вплив нарад на працівників розповіло видання Harvard Business Review, яке спеціалізується на питаннях управління.

Як з'ясувалось, видання опублікувало 52-сторінкове дослідження під назвою The State of Work Innovation ("Стан роботи з інноваціями"). Серед результатів — вплив тривалих нарад на працездатність. Дослідники написали, що надмірна кількість робочих зустрічей впливає на людей і цей вплив продовжується кілька годин після завершення події. Дехто страждав до кінця робочого дня, вказали вони.

Які проблеми виникають через надмірну кількість нарад на роботі:

відчувають негативні наслідки, такі як погіршення залученості та продуктивності — 28%;

час від часу відчувають "похмілля" від нарад — 90%;

"похмілля" негативно впливає на робочий процес або продуктивність — понад 50%;

відчувають меншу залученість у свою роботу — 47%;

погіршуються відносини з колегами, з'являється відчуженість та бажання побути наодинці — 47%;

розповідають колегам про погані враження від нарад — 63%. При цьому час від часу це роблять 36%, а часто — 27%. Такі розмови поширювали негатив серед співробітників та посилювали "похмілля".

Проблеми від нарад - результати вивчення похмільного синдрому через роботу Фото: Harvard Business Review

Проблеми від нарад та "похмілля"

Дослідники опублікували приклад робочого розпорядку, який викликає стрес у людей. Крім того, вони з'ясували, що саме не подобається людям і що призводить до проблем:

неактуальність тем — 59%;

відсутність чіткого порядку денного або чіткої цілі — 59%;

погане управління часом — 53%;

відсутність результатів — 48%;

нерівномірна або низька залученість — 39% та 38% відповідно;

неефективне ведення наради — 30%.

Проблеми від нарад - що таке похмільний синдром через робочі зустрічі Фото: Harvard Business Review

Дослідники також навели список п'ять стратегій для зменшення негативних наслідків нарад:

Не домінувати й сприяти тому, щоб люди більше висловлювались і щоб була реакція на ідеї. Скорочувати кількість учасників, щоб були лише необхідні члени колективу. Писати план наради й перетворювати його на план дій. Не тримати людей на нараді довше, ніж необхідно. Стежити, щоб результати наради втілювались у життя.

Зазначимо, в грудні 2024 року Фокус писав про те, як можна здолати вигорання на роботі: видання Mirror навело поради експерта. Серед порад — потрібно нагадати самому собі про ціль, заради якої працюєш. Крім того, можна вести щоденник або займатись медитацією.

Нагадуємо, видання Miami Herald розповіло про компенсацію в 1,6 млн дол., яку жінка отримала від роботодавця.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.