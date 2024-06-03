Не только война, но и погодные условия заставляют украинских аграриев сосредотачиваться на ликвидности и адаптивности бизнеса.

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В новом сезоне 2024-го Украину ожидает снижение урожая. Из-за сокращения посевных площадей и засушливым период в мае в ряде регионов на востоке и юге страны, а также катастрофического дефицита людей в агроотрасли, оценка потенциального урожая этого года по сравнению с предыдущим прогнозом снижена на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зерновых и масличных. Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.

Согласно анализу YouControl.Market, больше всего за время большой войны в Украине закрылось аграрных предприятий, а именно 1261 компания за период с 2022 года по первый квартал 2024 года включительно.

Аграрии называют одним из ключевых вызовов во время войны именно человеческий фактор. Дефицит рабочей силы в агроотрасли катастрофически влияет на возможности компаний обеспечить высокий урожай

Интенсивность официальных ликвидаций предприятий во время полномасштабной войны по сравнению с 2021 годом больше всего выросла в Одесской, Запорожской и Киевской областях. Зато существенное снижение закрытий бизнеса наблюдалось в таких регионах как Херсонская, Харьковская и Донецкая области.

Существенное снижение закрытий бизнеса наблюдалось в таких регионах как Херсонская, Харьковская и Донецкая области Фото: УНИАН

"Этот тренд связан с оккупацией части регионов, а не с улучшением условий ведения бизнеса", — говорится в исследовании YouControl.Market.

В то же время украинский аграрный бизнес не отказался от развития и во время войны вкладывает в процесс, ведь это предполагает рост и будущее экономики. Доля инвестиций в ВВП на протяжении пяти довоенных лет составляла в среднем 15%. Нормой так называемого расширенного воспроизводства является показатель в 20% и выше. В 2023 году благодаря активности бизнеса и значительным госинвестициям, прежде всего в оборону, этот показатель составил 17%. Об этом говорится в новом "Рейтинге лучших руководителей компаний 2024" от Фокуса.

Украинский аграрный бизнес не отказался от развития и во время войны вкладывает в процесс Фото: УНИАН

Лидеры рейтинга лучших топ-менеджеров по версии Фокуса в области агропромышленности

Юрий Косюк, председатель правления холдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП).

За 2023 год компания получила прибыль 142 млн долларов против убытка 231 млн долларов по итогам 2022-го. Несмотря на уничтожение российскими ракетами хранилища с продукцией, потерю мясокомбината под Краматорском, холдинг преодолел кризис, трансформировав рабочие процессы. Инвестиции в направление продаж готовой продукции выросли в 2,5 раза, более чем до 900 млн грн. Также МХП продолжает внедрять инновационные подходы в системе обработки почвы сохраняя ресурсы и максимизируя его производительность.

Несмотря на уничтожение российскими ракетами хранилищ с продукцией, украинские холдинги преодолевают кризис Фото: Getty Images

Виктор Иванчик, основатель и генеральный директор агропромхолдинга "Астарта-Киев".

Один из крупнейших в Украине и Европе производителей сахара, переработки сои, животноводства, зерновой логистики, холдинг "Астарта" в 2023-2024 гг. достиг самых высоких за свою историю показателей урожайности кукурузы и сахарной свеклы. В 2023 году продукцию компании экспортировали в Германию, Францию, Швейцарию, КНР. Выручка "Астарты" выросла на 21%, до рекордных 619 млн евро. Холдинг адаптировался к экстремальным условиям войны и укрепил свои позиции. Среди главных достижений — увеличение экспорта.

Андрей Веревский, председатель совета директоров, акционер агрохолдинга Kernel.

Компания, которая специализируется на производстве и экспорте подсолнечного масла и зерновых, во время полномасштабной войны больше сосредоточилась на ликвидности и адаптивности бизнеса. Среди приоритетных направлений — зеленая энергетика. Агрохолдинг имеет собственные зеленые мощности по производству электроэнергии, в это направление инвестировано 215 млн долларов. В планах — строительство солнечных электростанций для собственных нужд.

Между тем аграрии называют одним из ключевых вызовов именно человеческий фактор. Дефицит рабочей силы в агроотрасли катастрофически влияет на возможности компаний обеспечить высокий урожай.