У Канаді риба, що впала з неба, знеструмила село і спричинила пожежу (фото)

Риба, яку впустила скопа, що пролітала над Британською Колумбією в Канаді, спричинила пожежу і вимкнення електрики в селі Ешкрофт недалеко від Британської Колумбії.

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Викинута з пазурів птаха здобич приземлилася на лінію електропередач, через що ті заіскрили, а іскри, своєю чергою, спровокували загоряння сухої трави на площі близько 400 квадратних метрів, пише The New York Times.

За допомогою фермерів і співробітників Британської Колумбійської гідроенергетичної компанії (British Columbia Hydro and Power Authority) пожежникам вдалося локалізувати й загасити пожежу.

Пожежники оперативно загасили пожежу на площі близько 400 метрів квадратних Фото: Ashcroft Fire Rescue/Facebook

Електрика тимчасово відключилася в Ешкрофті, селі з населенням понад 1500 осіб, розташованому приблизно за 210 миль на північний схід від Ванкувера.

Що саме риба стала причиною відключення електроенергії, а не блискавка, несправність обладнання або необережний турист, який врізався в стовп, встановила місцева влада у співпраці з пожежною службою міста.

Найближча річка, ймовірне місце, де скопа спіймала свою здобич, розташована приблизно за три кілометри від місця пожежі.

Фото: Ashcroft Fire Rescue/Facebook

За словами чиновників, незрозуміло, чому птах відпустив рибу, але є щонайменше одна теорія. Пожежно-рятувальна служба Ешкрофта повідомила, що, на їхню думку, розмір риби в поєднанні зі спекою того дня "імовірно, змусили досить втомленого птаха упустити свою здобич".

За іншою, жартівливою версією, скопа втомилася від сирої риби і вирішила спробувати смажену.

Риба, що стала причиною НС локального масштабу Фото: Ashcroft Fire Rescue/Facebook

Що стосується скопи, пожежники наголосили, що "головний підозрюваний не постраждав унаслідок інциденту і все ще літає на волі".

Раніше Фокус писав, що в Чорному морі помітили небезпечну рибу, що несе смертельну загрозу.

Ми також розповідали, що вчені запропонували замінити види риби, які зникають, штучними.