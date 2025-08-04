У Канаді риба, що впала з неба, знеструмила село і спричинила пожежу (фото)
Риба, яку впустила скопа, що пролітала над Британською Колумбією в Канаді, спричинила пожежу і вимкнення електрики в селі Ешкрофт недалеко від Британської Колумбії.
Викинута з пазурів птаха здобич приземлилася на лінію електропередач, через що ті заіскрили, а іскри, своєю чергою, спровокували загоряння сухої трави на площі близько 400 квадратних метрів, пише The New York Times.
За допомогою фермерів і співробітників Британської Колумбійської гідроенергетичної компанії (British Columbia Hydro and Power Authority) пожежникам вдалося локалізувати й загасити пожежу.
Електрика тимчасово відключилася в Ешкрофті, селі з населенням понад 1500 осіб, розташованому приблизно за 210 миль на північний схід від Ванкувера.
Що саме риба стала причиною відключення електроенергії, а не блискавка, несправність обладнання або необережний турист, який врізався в стовп, встановила місцева влада у співпраці з пожежною службою міста.
Найближча річка, ймовірне місце, де скопа спіймала свою здобич, розташована приблизно за три кілометри від місця пожежі.
За словами чиновників, незрозуміло, чому птах відпустив рибу, але є щонайменше одна теорія. Пожежно-рятувальна служба Ешкрофта повідомила, що, на їхню думку, розмір риби в поєднанні зі спекою того дня "імовірно, змусили досить втомленого птаха упустити свою здобич".
За іншою, жартівливою версією, скопа втомилася від сирої риби і вирішила спробувати смажену.
Що стосується скопи, пожежники наголосили, що "головний підозрюваний не постраждав унаслідок інциденту і все ще літає на волі".
Раніше Фокус писав, що в Чорному морі помітили небезпечну рибу, що несе смертельну загрозу.
Ми також розповідали, що вчені запропонували замінити види риби, які зникають, штучними.