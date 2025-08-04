В Канаде рыба, упавшая с неба, обесточила село и вызвала пожар (фото)

Рыба, которую уронила скопа, пролетавшая над Британской Колумбией в Канаде, вызвала пожар и отключение электричества в деревне Эшкрофт недалеко от Британской Колумбии..

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Выроненная из когтей птицы добыча приземлилась на линию электропередач, из-за чего те заискрили, а искры в свою очередь спровоцировали возгорание сухой травы на площади около 400 квадратных метров, пишет The New York Times.

С помощью фермеров и сотрудников Британской Колумбийской гидроэнергетической компании (British Columbia Hydro and Power Authority) пожарным удалось локализовать и потушить пожар.

Пожаоные оперативно потушили пожар на площади около 400 метров квадратных Фото: Ashcroft Fire Rescue/Facebook

Электричество временно отключилось в Эшкрофте, деревне с населением более 1500 человек, расположенной примерно в 210 милях к северо-востоку от Ванкувера.

Что именно рыба стала причиной отключения электроэнергии, а не молния, неисправность оборудования или неосторожный турист, врезавшийся в столб, установили местные власти в сотрудничестве с пожарной службой города.

Ближайшая река, вероятное место, где скопа поймала свою добычу, находится примерно в трех километрах от места пожара.

Фото: Ashcroft Fire Rescue/Facebook

По словам чиновников, неясно, почему птица отпустила рыбу, но есть как минимум одна теория. Пожарно-спасательная служба Эшкрофта сообщила, что, по их мнению, размер рыбы в сочетании с жарой того дня "вероятно, заставили довольно уставшую птицу выронить свою добычу".

По другой, шутливой версии, скопа устала от сырой рыбы и решила попробовать жареную.

Рыба, ставшая причиной ЧС локального масштаба Фото: Ashcroft Fire Rescue/Facebook

Что касается скопы, пожарные подчеркнули что "главный подозреваемый не пострадал в результате инцидента и все еще летает на свободе".

Ранее Фокус писал, что в Черном море заметили опасную рыбу, несущую смертельную угрозу.

Мы также рассказывали, что ученые предложили заменить исчезающие виды рыбы искусственными.