На новому фото "проклятої" ляльки Аннабель побачили жахливу деталь (фото)

Новими "опікунами" ганчіркової Енні на ім'я Аннабель, яку вважають проклятою, стали американський комік Метт Райф і його друг, блогер Елтон Касті. Вони сфотографувалися з лялькою і їхні підписники вважають, що з ними на фото був хтось ще.

Related video

На знімку, який Райф оприлюднив на особистій сторінці в Instagram, видно, що лялька пильно "дивиться" на свого нового "опікуна". А якщо придивитися до відображення Аннабель, то там помітне обличчя страшної істоти, написав користувач TikTok із ніком scarebear0.

"Ви зараз жартуєте? Це фотографія, яку використовували, щоб оголосити, що Метт Райф купив Аннабель. Чому ніхто цього не помітив? Я навіть не знаю, коли цю фотографію було зроблено. Напевно, коли вони ночували в будинку Еда і Лоррейн Ворренів. Я просто думаю: "Чувак, у цієї ляльки є на тебе якісь плани". Це не вперше, коли ми таке бачимо", — написав він.

Комік Метт Райф і його друг, блогер Елтон Касті Фото: Соцмережі

У липні 2025 року за загадкових обставин помер 54-річний американський дослідник паранормальних явищ Ден Рівера, який довгий час був хранителем "проклятої" ляльки Аннабель. Він помер у готельному номері в Геттісберзі, штат Пенсільванія. Причини смерті Рівера офіційно не встановлені, проте правоохоронці зазначають, що не виявили в приміщенні нічого підозрілого.

За інформацією Товариства психічних досліджень Нової Англії (NESPR), де колишній хранитель Анабель був провідним дослідником, він був у доброму гуморі і не скаржився на здоров'я.

Ден Рівера біля футляра з проклятою лялькою Аннабель Фото: Соцсети

Наступними "опікунами" сумнозвісної ляльки наважилися стати Метт Райф і Елтон Касті. Через три тижні після раптової смерті Рівера Аннабель повернули в музей окультизму в Монро, штат Коннектикут, який також перейшов у власність товаришів. У маєтку десятиліттями зберігалися одержимі та прокляті об'єкти, яких там понад 750. Райф зазначив, що в музеї проводитимуть екскурсії під наглядом, а найвідчайдушніші відвідувачі навіть зможуть там переночувати.

Що відомо про прокляту ляльку Аннабель

Аннабель — це м'яка текстильна іграшка Raggedy Ann (Ганчіркова Енні), створена за малюнками письменника Джонні Грулла, який написав серію книжок про Енні та її друга — Ганчіркового Едді. Це одна з найпопулярніших іграшок у США і занесена до Національного залу слави іграшок.

Відвідувачі музею біля футляра з проклятою лялькою Аннабель Фото: Соцсети

У 1970 році студентка Донна отримала її в подарунок від матері. Невдовзі після того, як у їхній квартирі з'явилася Аннабель, вони почали натрапляти на невідомі записки, лялька сама пересувалася і завдавала "психічних" ударів, від яких у жертв йшла кров.

Коли хлопець Донни хотів вигнати "духа" з іграшки, він втратив свідомість і вкрився подряпинами та синцями.

Донна звернулася по допомогу до подружжя демонологів: Еда та Лоррейн Воррен, які виявили, що в ляльку вселився злісний дух померлої дівчинки на ім'я Аннабель. Сеанс екзорцизму виявився невдалим, тож "прокляту" ляльку поклали в спеціальний футляр із написом "Не відкривати — небезпечно для життя". Відтоді іграшка перебуває в Музеї окультизму. Існує безліч історій про те, як після контакту з Анабель люди потрапляли в ДТП, ставали жертвами нещасних випадків або загадково вмирали.

Ед Лоррейн у ляльки Аннабель Фото: Соцсети

Скептики вважають, що Воррени більшість страшних історій про Аннабель та інші експонати свого музею створили самі, надихаючись популярними фільмами жахів і епізодом серіалу "Сутінкова зона" про ожилу ляльку на ім'я Аннабель.

Нагадаємо, Фокус писав про таємничу смерть Дена Рівери, який був хранителем Аннабель.

А також про американку, яка стверджує, що вже 12 років спілкується з духом через дошку Віджі. Він нібито повідомив їй, коли очікувати кінця світу.