На новом фото "проклятой" куклы Аннабель увидели ужасающую деталь (фото)

Новыми "опекунами" Тряпичной Энни по имени Аннабель, которую считают проклятой, стали американский комик Мэтт Райф и его друг, блогер Элтон Касти. Они сфотографировались с куклой и их подписчики считают, что с ними на фото был кто-то еще.

На снимке, который Райф обнародовал на личной странице в Instagram, видно, что кукла пристально "смотрит" на своего нового "опекуна". А если присмотреться к отражению Аннабель, что там заметно лицо страшного существа, написал пользователь TikTok с ником scarebear0.

"Вы сейчас шутите? Это фотография, которую использовали, чтобы объявить, что Мэтт Райф купил Аннабель. Почему никто этого не заметил? Я даже не знаю, когда эта фотография была сделана. Наверное, когда они ночевали в доме Эда и Лоррейн Уорренов. Я просто думаю: "Чувак, у этой куклы есть на тебя какие-то планы". Это не первый раз, когда мы такое видим", – написал он.

Комик Мэтт Райф и его друг, блогер Элтон Касти Фото: Соцсети

В июле 2025 года при загадочных обстоятельствах умер 54-летний американский исследователь паранормальных явлений Дэн Ривера, который долгое время был хранителем "проклятой" куклы Аннабель. Он скончался в гостиничном номере в Геттисберге, штат Пенсильвания. Причины смерти Ривера официально не установлены, однако правоохранители отмечают, что не обнаружили в помещении ничего подозрительного.

По информации Общества психических исследований Новой Англии (NESPR), где бывший хранитель Анабель был ведущим исследователем, он был в хорошем настроении и не жаловался на здоровье.

Дэн Ривера у футляра с проклятой куклой Аннабель Фото: Соцсети

Следующими "опекунами" печально известной куклы решились стать Мэтт Райф и Элтон Касти. Через три недели после внезапной смерти Ривера Аннабель вернули в музей оккультизма в Монро, штат Коннектикут, который также перешел в собственность товарищей. В поместье десятилетиями хранились одержимые и проклятые объекты, которых там более 750. Райф отметил, что в музее будут проводить экскурсии под наблюдением, а самые отчаянные посетители даже смогут там переночевать.

Что известно о проклятой кукле Аннабель

Аннабель – это мягкая текстильная игрушка Raggedy Ann (Тряпичная Энни), созданная по рисункам писателя Джонни Грулла, который написал серию книг про Энни и ее друга – Тряпичного Эдди. Это одна из самых популярных игрушек в США и включена в Национальный зал славы игрушек.

Посетители музея у футляра с проклятой куклой Аннабель Фото: Соцсети

В 1970 году студентка Донна получила ее в подарок от матери. Вскоре после того, как в их квартире появилась Аннабель, они начали наталкиваться на неизвестные записки, кукла сама передвигалась и наносила "психические" удары, от которых у жертв шла кровь.

Когда парень Донны хотел изгнать "духа" из игрушки, он упал в обморок и покрылся царапинами и синяками.

Донна обратилась за помощью к чете демонологов: Эду и Лоррейн Уоррен, которые обнаружили, что в куклу вселился злобный дух умершей девочки по имени Аннабель. Сеанс экзорцизма оказался неудачным, поэтому "проклятую" куклу положили в специальный футляр с надписью "Не открывать – опасно для жизни". С того момента игрушка находится в Музее оккультизма. Существует множество историй о том, как после контакта с Анабель люди попадали в ДТП, становились жертвами несчастных случаев или загадочно умирали.

Эд Лоррейн у куклы Аннабель Фото: Соцсети

Скептики считают, что Уоррены большинство страшных историй об Аннабель и остальных экспонатах своего музея создали сами, вдохновляясь популярными фильмами ужасов и эпизодом сериала "Сумеречная зона" про ожившую куклу по имени Аннабель.

