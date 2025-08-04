"Удивительное место": стали известны новые владельцы мистической куклы Аннабель (фото)

Двое американцев, которые не скрывают своего интереса к паранормальным явлениям, приобрели оккультный музей супругов Уореннов. Они хранили куклу Аннабель, о которой ходят жуткие легенды.

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"Безумное объявление", — написал американский актер и комик Мэтт Райф в своем Instagram.

Он сообщил, что вместе с блогером Элтоном Касти, который снимает на YouTube о путешествиях и домах с привидениями, официально приобрел дом и оккультный музей Эда и Лоррейн Уорренов. Теперь американцы стали по крайней мере на следующие 5 лет законными опекунами всей "коллекции с привидениями" легендарных демонологов, в том числе куклы Аннабель.

"Если вы меня знаете, то знаете, что я одержим всем паранормальным и всем, что связано с призраками. Также вы, вероятно, знаете, что фильмы "Заклятие" — мои любимые ужасы всех времен. Так что для меня невероятная честь взять на себя управление одним из величайших объектов в истории паранормальных явлений. Эд и Лоррейн Уоррены, без преувеличения, вывели демонологию и паранормальное в мейнстрим и являются самой сутью некоторых из самых известных жутких историй всех времен — Дом из "Заклятия", Ужас Амитивилля и другие..." — заявил Райф.

Он отметил, что новые владельцы планируют открыть дом для ночевки и музейных экскурсий, чтобы другие любители паранормальных явлений смогли почувствовать и узнать всю "историю с привидениями, связанную с этим удивительным местом".

Напомним, предыдущим хранителем куклы Аннабель был 54-летний исследователь паранормальных явлений Дэн Ривера, который внезапно умер в номере отеля во время тура с ней. Он поддерживал связь с семьей Уорренов — легендарных демонологов, которые в 1970-х годах забрали куклу Аннабель из квартиры студентки Донны после ряда мистических событий. По легенде, после контакта с этой куклой люди умирали или получали травмы, ее связывали с пожаром и побегом заключенного. Супруги Уоррены изъяли Аннабель и посадили ее под замок после неудачного обряда экзорцизма, считая, что в ней заперт демон.

Американка уверяет, что уже 12 лет общается с духом через доску Виджи. Он якобы сообщил ей, когда ожидать конца света.