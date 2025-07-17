Свидетель потусторонних явлений умер при странных обстоятельствах: он рассказывал о "проклятой кукле" (фото)

54-летний исследователь паранормальных явлений Дэна Риверы, который прославился как главный хранитель печально известной куклы Аннабель, умер в номере отеля во время тура по США, где демонстрировал мистический экспонат публике.

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Медики, прибывшие на вызов в Геттисберге (Пенсильвания, США), не смогли спасти мужчину — его сердце остановилось. Обо всех подробностях этой загадочной смерти пишет издание New York Post.

Общество NESPR, где Ривера был ведущим исследователем, подтвердило факт его смерти. Представители организации отметили, что мужчина был в хорошем настроении и не жаловался на здоровье перед трагедией.

Дэн Ривера умер при загадочных обстоятельствах Фото: Facebook

"Причина смерти официально не установлена, однако местная полиция заявила, что в номере не было обнаружено ничего подозрительного", — говорится в сообщении.

История Дэна Риверы

Ривера — ветеран армии США, эксперт канала Travel Channel и продюсер сериалов Netflix, в том числе "28 дней с привидениями". Он много лет изучал случаи проявления паранормальных явлений и поддерживал связь с семьей Уорренов — легендарных демонологов, которые в 1970-х годах забрали куклу Аннабель из квартиры студентки Донны после серии ужасных событий. Именно эта кукла позже стала героиней фильмов "Заклятие" и "Аннабель".

Во время туров Ривера демонстрировал Аннабель в специальном защитном футляре из стекла, обрамленном крестами и сопровождаемом предупреждением: "Не открывать — опасно для жизни".

Кукла Аннабель Фото: Facebook

"Организаторы всегда подчеркивали соблюдение мер безопасности, но гибель Дэна стала поводом вспомнить о десятках историй людей, которые после контакта с куклой получили травмы, попали в ДТП или умирали", — отмечают очевидцы.

Слухи об исчезновении куклы

В мае этого года Ривера опровергал слухи об исчезновении Аннабель из музея оккультизма в Коннектикуте. Тогда куклу обвиняли в провоцировании пожара в Луизиане и даже связывали с побегом заключенного.

Легенда о кукле Аннабель стала популярной в 1970 году, когда мать подарила студентке Донне большую текстильную игрушку из антикварного магазина. Вскоре девушки заметили странное: кукла оказывалась в разных местах, возле нее появлялись записки детским почерком, а позже из груди игрушки пошла кровь.

Эд и Лоррейн Уоррены после расследования пришли к выводу, что в кукле находится не дух девочки, а демон. После неудачного обряда экзорцизма куклу поместили в защитный шкаф и передали в музей.

Тур продолжается

Несмотря на смерть Дэна Риверы, тур с Аннабель продолжается. Ближайшие остановки запланированы в штатах Мэн, Иллинойс и Кентукки в сентябре и октябре. Организаторы уверяют, что кукла надежно изолирована, однако сторонники уже называют смерть ее хранителя очередным доказательством действия проклятия.

У Дэна Ривера осталась жена Сару и четверо детей.

У Дэна Ривера осталось четверо детей Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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