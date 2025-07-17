Свідок потойбічних явищ помер за дивних обставин: він розказував про "прокляту ляльку" (фото)

54-річний дослідник паранормальних явищ Дена Рівери, який прославився як головний хранитель сумнозвісної ляльки Аннабель, помер у номері готелю під час туру США, де демонстрував містичний експонат публіці.

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Медики, які прибули на виклик у Геттісберзі (Пенсільванія, США), не змогли врятувати чоловіка — його серце зупинилось. Про всі подробиці цієї загадкової смерті пише видання New York Post.

Товариство NESPR, де Рівера був провідним дослідником, підтвердило факт його смерті. Представники організації зазначили, що чоловік був у доброму настрою та не скаржився на здоров'я перед трагедією.

Ден Рівера помер за загадкових обставин Фото: Facebook

"Причина смерті офіційно не встановлена, проте місцева поліція заявила, що в номері не було виявлено нічого підозрілого", — йдеться у повідомленні.

Історія Дена Рівери

Рівера — ветеран армії США, експерт каналу Travel Channel та продюсер серіалів Netflix, зокрема "28 днів з привидами". Він багато років вивчав випадки проявлення паранормальних явищ й підтримував зв’язок з родиною Ворренів — легендарних демонологів, які у 1970-х роках забрали ляльку Аннабель з квартири студентки Донни після серії жахливих подій. Саме ця лялька пізніше стала героїнею фільмів "Закляття" та "Аннабель".

Під час турів Рівера демонстрував Аннабель у спеціальному захисному футлярі зі скла, обрамленому хрестами та супроводженому попередженням: "Не відкривати — небезпечно для життя".

Лялька Аннабель Фото: Facebook

"Організатори завжди наголошували на дотриманні заходів безпеки, але загибель Дена стала приводом згадати про десятки історій людей, які після контакту з лялькою зазнали травм, потрапили в ДТП або помирали", — зазначають очевидці.

Чутки про зникнення ляльки

У травні цього року Рівера спростовував чутки про зникнення Аннабель із музею окультизму в Коннектикуті. Тоді ляльку звинувачували у провокуванні пожежі в Луїзіані та навіть пов'язували з втечею в'язня.

Легенда про ляльку Аннабель стала популярною у 1970 році, коли мати подарувала студентці Донні велику текстильну іграшку з антикварного магазину. Незабаром дівчата помітили дивне: лялька опинялась в різних місцях, біля неї з'являлися записки дитячим почерком, а згодом із грудей іграшки пішла кров.

Ед і Лоррейн Воррени після розслідування дійшли висновку, що в ляльці знаходиться не дух дівчинки, а демон. Після невдалого обряду екзорцизму ляльку помістили в захисну шафу та передали до музею.

Тур продовжується

Попри смерть Дена Рівери, тур з Аннабель продовжується. Найближчі зупинки заплановані у штатах Мен, Іллінойс і Кентуккі у вересні та жовтні. Організатори запевняють, що лялька надійно ізольована, проте прихильники вже називають смерть її хранителя черговим доказом дії прокляття.

У Дена Рівера залишилась дружина Сару та четверо дітей.

У Дена Рівера залишилось четверо дітей Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Помер актор Ед Гейл, який зіграв ляльку Чакі. До своєї смерті він перебував під слідством за звинуваченням у сексуальному злочині.

А в Колумбії заарештували 23-річну дівчину-кілера на прізвисько "Лялька". Зловмисниця разом зі своїми спільниками тероризувала цілий регіон. Її спіймали після того, як вона організувала вбивство колишнього коханця.

Крім того, священник УГЦК закликав заборонити Лабубу. У соцмережах далеко не усі підтримали критику іграшки.