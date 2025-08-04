"Дивовижне місце": стали відомі нові власники містичної ляльки Аннабель (фото)
Двоє американців, які не приховують свого інтересу до паранормальних явищ, придбали окультний музей подружжя Вореннів. Вони зберігали ляльку Аннабель, про яку ходять моторошні легенди.
"Божевільне оголошення", — написав американський актор і комік Метт Райф у своєму Instagram.
Він повідомив, що разом з блогером Елтоном Касті, який знімає на YouTube про подорожі й будинки з привидами, офіційно придбав будинок і окультний музей Еда і Лоррейн Ворренів. Тепер американці стали принаймні на наступні 5 років законними опікунами усією "колекції з привидами" легендарних демонологів, в тому числі ляльки Аннабель.
"Якщо ви мене знаєте, то знаєте, що я одержимий всім паранормальним і всім, що пов’язане з привидами. Також ви, мабуть, знаєте, що фільми "Закляття" — мої улюблені жахи всіх часів. Тож для мене неймовірна честь взяти на себе управління одним з найвидатніших об'єктів в історії паранормальних явищ. Ед і Лоррейн Воррени, без перебільшення, вивели демонологію та паранормальне у мейнстрим і є самою суттю деяких з найвідоміших моторошних історій усіх часів — Будинок із "Закляття", Жах Амітивілля та інші…" — заявив Райф.
Він зазначив, що нові власники планують відкрити будинок для ночівлі й музейних екскурсій, щоб інші любителі паранормальних явищ змогли відчути й дізнатись усю "історію з привидами, пов'язану з цим дивовижним місцем".
Нагадаємо, попереднім хранителем ляльки Аннабель був 54-річний дослідник паранормальних явищ Ден Рівера, який раптово помер у номері готелю під час туру з нею. Він підтримував зв’язок з сім’єю Ворренів — легендарних демонологів, які у 1970-х роках забрали ляльку Аннабель з квартири студентки Донни після низки містичних подій. За легендою, після контакту з цією лялькою люди помирали або зазнавали травм, її пов’язували з пожежею і втечею в’язня. Подружжя Ворренів вилучило Аннабель й посадило її під замок після невдалого обряду екзорцизму, вважаючи, що в ній замкнений демон.
Американка запевняє, що вже 12 років спілкується з духом через дошку Віджі. Він нібито повідомив їй, коли очікувати на кінець світу.