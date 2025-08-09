"З'їсти зайвого": у Китаї суддя дав пораду подружжю, як порівну розділити 29 курчат

У подружньої пари з південно-західного Китаю під час шлюборозлучного процесу виникла суперечка через 29 курей і представник Феміди порадив їм розділити партію птахів порівну, а "зайвого" з'їсти як прощальну вечерю

Пара, що живе в сільській місцевості провінції Сичуань, подала на розлучення і під час процесу фокус їхніх активів змістився на птицю, яка була основним джерелом їхніх доходів, пише South China Morning Post.

Під час суду з'ясувалося, що пара володіє 53 птахами, зокрема 29 курми, 22 гусками та 2 качками. І якщо гусей з качками можна було розділити порівну, то кури стали предметом суперечки.

Згідно з китайським законодавством, майно, придбане чоловіком і дружиною під час шлюбу, вважається спільно нажитим, тому обидві сторони мають право на його рівний поділ.

Жінка заявила в суді, що вона сама виростила курчат і була до них емоційно прив'язана, тому вона заслужила на ще одного. Її чоловік не погодився, заявивши, що він також витратив багато часу і зусиль на догляд за тваринами.

Вислухавши обидві сторони конфлікту, суддя запропонував два варіанти вирішення конфлікту: або вони з'їдають зайву курку разом, або той, хто її залишає за собою, має компенсувати іншому її вартість.

Зрештою пара домовилася приготувати курку і з'їсти її разом, як "прощальний обід", перш ніж розлучитися.

Водночас ця історія викликала сміх у соціальних мережах. Один із користувачів визнав, що суддя запропонував справедливе рішення, однак курка в цьому випадку виявилася єдиною постраждалою стороною.

