На кону $420 тисяч: у Китаї нерідні брат і сестра зчепилися за спадок прийомних батьків

У Китаї жінка після смерті прийомних батьків вирішила відсудити в брата частину спадщини в розмірі $420 тисяч доларів, однак на виході змогла вибити тільки $77 тисяч. Але справжня драма розгорілася в залі суду не через гроші.

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Виявилося, що чоловік, якому дісталася спадщина, теж не був біологічною дитиною покійної пари, повідомляє South China Morning Post

Сунь, глава сімейства з міста Тяньцзінь на півночі Китаю, помер у березні 2025 року, передавши перед смертю право власності на нерухомість вартістю три мільйони юанів виключно своєму синові.

Він також залишив заяву з проханням до спадкоємця виплатити "розумну компенсацію" його прийомній доньці.

"Наша донька — прийомна, але ми завжди ставилися до неї як до рідної. В останні роки життя про нас піклувався син. Ми передали йому будинок, і він має намір компенсувати збитки своїй сестрі. Ми сподіваємося, що ви зможете ужитися один з одним, як справжні брат і сестра", — йдеться в заяві. Однак прийомна дочка оскаржила спадщину, стверджуючи, що в угоді про передачу майна стояв підпис тільки її батька, що означає, що частка її матері все одно має бути включена в спадщину.

"Оскільки договір був підписаний тільки ним, частка моєї матері має вважатися частиною спадщини. Цей будинок мені подарували батьки, і ніхто його в мене не забере", — заявила жінка на суді.

Позивачка була удочерена Сунем і його дружиною 1966 року. Через сім років у них народився син, і вони росли разом. Невідомо, коли померла їхня мати.

Суперечка через спадщину батьків стала справжньою битвою, яка розгорілася в Народному суді району Нанькай у Тяньцзіні.

Під час судового розгляду сестра несподівано представила нові докази того, що в документах про реєстрацію будинку її брата стояла позначка "усиновлений", що доводило, що він не є біологічною дитиною.

Під час суду жінка заявила, що її брат — теж прийомний син покійної пари Фото: Getty

Ця заява призвела до того, що її брат "зламався" в суді. Однак він наполягав на тому, що після сімейної суперечки щодо майна в 1990-х роках його сестра розірвала зв'язки з сім'єю, і що він один піклувався про батьків до їхньої смерті, відмовившись від розподілу майна.

Суддя заявив, що згідно з Цивільним кодексом, усиновлення не впливає на законні права спадкування. Незважаючи на відсутність біологічної спорідненості, обидві сторони мають рівний статус спадкоємців.

Однак, оскільки спірне майно було законно передано і нотаріально завірено в 2007 році, воно більше не є частиною спадкового майна. Після трьох годин інтенсивних суперечок було досягнуто згоди. Майно залишиться у брата, і він виплатить сестрі 550 000 юанів ($77 000) як компенсацію.

Драматичний поворот подій викликав бурхливу дискусію в соціальних мережах материкового Китаю.

"Обидві дитини були усиновлені, але тільки хлопчика тримали в невіданні. До хлопчика ставилися як до біологічного сина, приховуючи від нього правду. Донька знала про це від самого початку. Не дивно, що через дім виник розлад", "Я думав, що такі драматичні сюжети трапляються тільки в серіалах", — пишуть у соцмережах коментатори.

Раніше Фокус писав, що чоловік на прізвище Лонг з провінції Гуандун на півдні Китаю викликав бурхливу дискусію після того, як почав шукати людину, якій залишить спадок в обмін на опіку над його кішкою.

Ми також розповідали, що родина знайшла таємний "спадок" дідуся, який він зберігав 57 років.