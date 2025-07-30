На кону $420 тысяч: в Китае неродные брат и сестра сцепились за наследство приемных родителей

В Китае женщина после смерти приемных родителей решила отсудить у брата часть наследства в размере $420 тысяч долларов, однако на выходе смогла выбить только $77 тысяч. Но настоящая драма разгорелась в зале суда не из-за денег.

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Оказалось, что мужчина, которому досталось наследство, тоже не являлся биологическим ребенком покойной пары, сообщает South China Morning Post

Сунь, глава семейства из города Тяньцзинь на севере Китая, скончался в марте 2025 года, передав перед смертью право собственности на недвижимость стоимостью три миллиона юаней исключительно своему сыну.

Он также оставил заявление с просьбой к наследнику выплатить "разумную компенсацию" его приемной дочери.

"Наша дочь – приемная, но мы всегда относились к ней как к родной. В последние годы жизни о нас заботился сын. Мы передали ему дом, и он намерен компенсировать ущерб своей сестре. Мы надеемся, что вы сможете ужиться друг с другом, как настоящие брат и сестра", – говорится в заявлении. Однако приемная дочь оспорила наследство, утверждая, что в договоре о передаче имущества стояла подпись только ее отца, что подразумевает, что доля ее матери все равно должна быть включена в наследство.

"Поскольку договор был подписан только им, доля моей матери должна считаться частью наследства. Этот дом мне подарили родители, и никто его у меня не отнимет", – заявила женщина на суде.

Истица была удочерена Сунем и его женой в 1966 году. Семь лет спустя у них родился сын, и они росли вместе. Неизвестно, когда умерла их мать.

Спор из-за наследства родителей стал настоящей битвой, которая разгорелась в Народном суде района Нанькай в Тяньцзине.

В ходе судебного разбирательства сестра неожиданно представила новые доказательства того, что в документах о регистрации дома ее брата стояла отметка "усыновлен", что доказывало, что он не является биологическим ребенком.

Во время суда женщина заявила, что ее брат – тоже приемный сын покойно пары Фото: Getty

Это заявление привело к тому, что ее брат "сломался" в суде. Однако он настаивал на том, что после семейного спора по поводу имущества в 1990-х годах его сестра разорвала связи с семьей, и что он один заботился о родителях до их смерти, отказавшись от раздела имущества.

Судья заявил, что согласно Гражданскому кодексу, усыновление не влияет на законные права наследования. Несмотря на отсутствие биологического родства, обе стороны имеют равный статус наследников.

Однако, поскольку спорное имущество было законно передано и нотариально заверено в 2007 году, оно больше не является частью наследственного имущества. После трех часов интенсивных споров было достигнуто соглашение. Имущество останется у брата, и он выплатит сестре 550 000 юаней ($77 000) в качестве компенсации.

Драматический поворот событий вызвал бурную дискуссию в социальных сетях материкового Китая.

"Оба ребенка были усыновлены, но только мальчика держали в неведении. К мальчику относились как к биологическому сыну, скрывая от него правду. Дочь знала об этом с самого начала. Неудивительно, что из-за дома возник разлад", "Я думал, что такие драматические сюжеты случаются только в сериалах", – пишут в соцсетях комментаторы.

Ранее Фокус писал, что мужчина по фамилии Лонг из провинции Гуандун на юге Китая вызвал бурную дискуссию после того, как начал искать человека, которому оставит наследство взамен на опеку над его кошкой.

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