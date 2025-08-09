"Съесть лишнего": в Китае судья дал совет супругам, как поровну разделить 29 цыплят

У супружеской пары из юго-западного Китая во время бракоразводного процесса возник спор из-за 29 кур и представитель Фемиды посоветовал им разделить партию птиц поровну, а "лишнюю" птицу съесть в качестве прощального ужина

Пара, живущая в сельской местности провинции Сычуань, подала на развод и во время процесса фокус их активов сместился на птицу, которая была основным источником их доходов, пишет South China Morning Post.

Во время суда выяснилось, что пара владеет 53 птицами, в том числе 29 курами, 22 гусями и 2 утками. И если гусей с утками можно было разделить поровну, то куры стали предметом спора.

Согласно китайскому законодательству, имущество, приобретенное мужем и женой во время брака считается совместно нажитым, поэтому обе стороны имеют право на его равный раздел.

Женщина заявила в суде, что она сама вырастила цыплят и была к ним эмоционально привязана, поэтому она заслужила еще одного. Ее муж не согласился, заявив, что он также потратил много времени и усилий на уход за животными.

Выслушав обе стороны конфликта, судья предложил два варианта решения конфликта: либо они съедают лишнюю курицу вместе, либо тот, кто ее оставляет за собой, должен компенсировать другому ее стоимость.

В конце концов пара договорилась приготовить курицу и съесть ее вместе, как "прощальный обед", прежде чем развестись.

В то же время эта история вызвала смех в социальных сетях. Один из пользователей признал, что судья предложил справедливое решение, однако курица в этом случае оказалась единственной пострадавшей стороной.

