Обіцяли 5 зірок, а отримали розруху: туристи обурені дорогим відпочинком у Туреччині (фото)

Сімейна відпустка в Туреччині обернулася розчаруванням для Джемми Лейн та її партнера Ніколаса Престона, які стверджують, що заплатили 1800 фунтів стерлінгів (майже 100 тисяч гривень) за п'ятизірковий курорт в Антальї, що не відповідає опису.

Related video

Сім'я з Великої Британії звинуватила туроператора в обмані після невдалого відпочинку в Туреччині. Про це пише Lad Bible.

За словами пари, вони обрали пакетну пропозицію від Loveholidays через обіцяні зручності для маленьких дітей. Ними мали стати ігрові майданчики, критий басейн і тематичне "Село смурфів" для їхнього 19-місячного сина. Однак, прибувши 2 липня, вони виявили, що готель зовсім не схожий на те, що було на фотографіях.

"Номер був брудним і застарілим, без дитячого ліжечка, хоча ми бронювали відпочинок із малюком. Нам сказали, що дитина може спати з нами", — розповіла 31-річна Джемма.

Розчарована пара вирішила змінити місце проживання Фото: Kennedy News and Media Сім'я стверджує, що "Село смурфів" виглядало занедбаним Фото: Kennedy News and Media

Сім'я стверджує, що ігровий майданчик виявився просто ділянкою зі штучним газоном, критий басейн був зачинений, а "Село смурфів" мало занедбаний вигляд.

Розчарована пара вирішила змінити місце проживання, заплативши додатково 1500 фунтів стерлінгів (понад 83 тисячі гривень). За словами Джемми, це був "найгірший готель", у якому вона коли-небудь бувала: "Він більше був схожий на двозірковий, ніж на п'ятизірковий".

Реакція туроператора

У Loveholidays попросили вибачення за ситуацію і заявили, що почали внутрішнє розслідування. Представник компанії зазначив, що сім'я поїхала до того, як служба підтримки встигла запропонувати рішення, але їм повернули вартість невикористаних ночей проживання.

Джемма, зі свого боку, назвала компенсацію в розмірі 173 фунтів стерлінгів (9610 гривень) "недостатньою" і звинуватила туроператора в шахрайстві.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік через невдалу засмагу став зіркою мережі. Виявилося, що турист постійно до цього ходив у шкарпетках і робочому взутті, через що його ноги обходили промені сонця.

Також стало відомо, що на пляжі в Одесі спалахнула масова бійка між відпочивальниками після того, як хтось увімкнув російську музику. Вона була в кілька хвиль — загалом билися жінки в купальниках.