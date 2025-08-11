Обещали 5 звезд, а получили разруху: туристы возмущены дорогим отдыхом в Турции (фото)

Семейный отпуск в Турции обернулся разочарованием для Джеммы Лейн и ее партнера Николаса Престона, которые утверждают, что заплатили 1800 фунтов стерлингов (почти 100 тысяч гривен) за пятизвездочный курорт в Анталье, не соответствующий описанию.

Related video

Семья из Великобритании обвинила туроператора в обмане после неудачного отдыха в Турции. Об этом пишет Lad Bible.

По словам пары, они выбрали пакетное предложение от Loveholidays из-за обещанных удобств для маленьких детей. Ими должны были стать игровые площадки, крытый бассейн и тематическая "Деревня смурфов" для их 19-месячного сына. Однако, прибыв 2 июля, они обнаружили, что отель совсем не похож на то, что было на фотографиях.

"Номер был грязным и устаревшим, без детской кроватки, хотя мы бронировали отдых с малышом. Нам сказали, что ребенок может спать с нами", — рассказала 31-летнея Джемма.

Разочарованная пара решила сменить место проживания Фото: Kennedy News and Media Семья утверждает, что "Деревня смурфов" выглядела заброшенной Фото: Kennedy News and Media

Семья утверждает, что игровая площадка оказалась просто участком с искусственным газоном, крытый бассейн был закрыт, а "Деревня смурфов" выглядела заброшенной.

Разочарованная пара решила сменить место проживания, заплатив дополнительно 1500 фунтов стерлингов (более 83 тысяч гривен). По словам Джеммы, это был "худший отель", в котором она когда-либо бывала: "Он больше походил на двухзвездочный, чем на пяти".

Реакция туроператора

В Loveholidays извинились за ситуацию и заявили, что начали внутреннее расследование. Представитель компании отметил, что семья уехала до того, как служба поддержки успела предложить решение, но им вернули стоимость неиспользованных ночей проживания.

Джемма, в свою очередь, назвала компенсацию в размере 173 фунтов стерлингов (9610 гривен) "недостаточной" и обвинила туроператора в мошенничестве.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина из-за неудачного загара стал звездой сети. Оказалось, что турист постоянно до этого ходил в носках и рабочей обуви, из-за чего его ноги обходили лучи солнца.

Также стало известно, что на пляже в Одессе вспыхнула массовая драка между отдыхающими после того, как кто-то включил русскую музыку. Она была в несколько волн — в целом дрались женщины в купальниках.