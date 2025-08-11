Жінка вирішила оновити знімок у паспорті і тепер шкодує про це (фото)

29-річна Ребека Роарк зі штату Луїзіана отримала знімок на паспорт із несподіваним ефектом через помилку друку.

Американка зробила фото на паспорт і стала зіркою в TikTok через "розплавлене" обличчя. На щастя, відповідний для документів знімок Роарк все ж отримала.

Суворі правила для фотографій у паспорті не дозволяють використовувати фільтри, а жорстке освітлення рідко робить знімки привабливішими. Зазвичай власники документів втішають себе тим, що фото бачитимуть нечасто. Але 29-річній Ребеці Роарк із Джени, штат Луїзіана (США), пощастило менше — її незвичну зовнішність уже побачили понад 16 мільйонів користувачів TikTok.

18 липня Роарк вирушила зробити нове фото для паспорта. Спочатку все йшло ідеально: вона залишилася задоволена результатом, отримавши комплект якісних знімків. Але це була не єдина серія фотографій.

Звичайного фотографа того дня не виявилося на місці, і Роарк запропонували спробувати зробити знімки із заміною. Результат перевершив усі очікування, але не в кращий бік. Фотограф помилково надрукував фото на зворотному боці аркуша, через що чорнило розтеклося. На знімках жінка мала такий вигляд, ніби розплавилася під спалахом камери.

Фотограф помилково надрукував фото на зворотному боці аркуша, через що чорнило розтеклося Фото: TikTok

Не втримавшись від сміху, вона показала знімок "паспорта з мікрохвильовки" і виклала його в TikTok. Відео миттєво стало вірусним, набравши понад 16.4 млн переглядів. Користувачі залишили понад 25 тисяч коментарів, порівнюючи її образ із "головою павука-дитини" з "Історії іграшок" і жартуючи, що вона "побачила щось, чого бачити не повинна була".

"У мене було всього близько 50 підписників, і я не могла уявити, що це фото стане настільки популярним. Головне — що люди сміються і радіють разом зі мною", — розповіла Роарк.

На щастя, відповідні для документів фото Роарк все ж отримала, а сама історія стала для неї нагадуванням про моменти, які приносять радість.

"Життя завжди буде важким. Знаходьте радість там, де можете, і діліться нею з іншими", — додала вона.

