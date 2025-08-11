Женщина решила обновить снимок в паспорте и теперь жалеет об этом (фото)

29-летняя Ребекка Роарк из штата Луизиана получила снимок на паспорт с неожиданным эффектом из-за ошибки печати.

Американка сделала фото на паспорт и стала звездой в TikTok из-за "расплавленного" лица. К счастью, подходящий для документов снимок Роарк все же получила.

Строгие правила для фотографий в паспорте не позволяют использовать фильтры, а жесткое освещение редко делает снимки привлекательнее. Обычно владельцы документов утешают себя тем, что фото будут видеть нечасто. Но 29-летней Ребекке Роарк из Джены, штат Луизиана (США), повезло меньше — ее необычную внешность уже увидели более 16 миллионов пользователей TikTok.

18 июля Роарк отправилась сделать новое фото для паспорта. Сначала все шло идеально: она осталась довольна результатом, получив комплект качественных снимков. Но это была не единственная серия фотографий.

Обычного фотографа в тот день не оказалось на месте, и Роарк предложили попробовать сделать снимки с заменой. Результат превзошел все ожидания, но не в лучшую сторону. Фотограф по ошибке напечатал фото на обратной стороне листа, из-за чего чернила растеклись. На снимках женщина выглядела так, будто расплавилась под вспышкой камеры.

Фотограф по ошибке напечатал фото на обратной стороне листа, из-за чего чернила растеклись Фото: TikTok

Не удержавшись от смеха, она показала снимок "паспорта из микроволновки" и выложила его в TikTok. Видео мгновенно стало вирусным, набрав более 16.4 млн просмотров. Пользователи оставили свыше 25 тысяч комментариев, сравнивая ее образ с "головой паука-ребенка" из "Истории игрушек" и шутя, что она "увидела что-то, чего видеть не должна была".

"У меня было всего около 50 подписчиков, и я не могла представить, что это фото станет настолько популярным. Главное — что люди смеются и радуются вместе со мной", — рассказала Роарк.

К счастью, подходящие для документов фото Роарк все же получила, а сама история стала для нее напоминанием о моментах, которые приносят радость.

"Жизнь всегда будет трудной. Находите радость там, где можете, и делитесь ею с другими", — добавила она.

