Пара запросила свою кішку на весілля: пухнаста гостя розчулила мережу (фото, відео)

Американське подружжя Саммер і Гейдж Донован планували влаштувати своє весілля на Новий рік, а на церемонію взяти улюбленицю сім'ї — шестирічку руду кішку Налу. Пухнаста стала однією з гостей урочистостей, а її історія стала вірусною в мережі.

Related video

Саммер говорить, що вони з чоловіком точно знали, що без неї неможливо буде провести церемонію, пише видання People.

Ролик з історією Нали став дуже популярним у мережі — набрав понад 5 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як Нала позує в мереживному комірчику, обіймається з гостями та виглядає справжнім членом родини.

"Нала допомогла мені пройти найважчі роки мого життя. Я люблю казати, що вона мене врятувала", — розповідає Саммер.

Їхня дружба почалася, коли жінка взяла на тимчасову опіку Налу та її сестру Санні через місцеве товариство захисту тварин. Згодом Санні всиновили батьки Саммер, а Нала стала постійною мешканкою дому молодої пари.

Коли наприкінці 2024 року Саммер і Гейдж вирішили провести церемонію, то серед 230 гостей саме присутність Нали була вирішена практично одразу.

Нала була в урочистому сарафані Фото: People Навіть кішка вирішила поспати під час весілля Фото: People

"Вона жодного разу не ночувала сама. Нала дуже товариська і любить нові місця: супермаркети, кінотеатри, ресторани, аеропорти, футбольні матчі та вечірки на подвір’ї", — каже Саммер.

За день до весілля Нала ночувала з подружками нареченої, а вранці разом із ними готувалася до церемонії, вітаючи кожного з гостей. Вона навіть одягнула ту саму підв’язку, яку колись носила мама Саммер на своєму весіллі.

Під час церемонії сестра Гейджа пронесла Налу до вівтаря, після чого її передали "хрещеній мамі" Голлі. Кішка зручно влаштувалася на руках і була щаслива бути поряд із "батьками".

"Для гостей поява Нали не була несподіванкою — всі вже зустрічали її на різних подіях. Вони б здивувалися, якби ми залишили її вдома", — іронічно резюмує американка.

Раніше Фокус повідомляв, як кішки в сукнях стали подружками нареченої. Наречений і наречена були дуже задоволені тим, що свідками на їхньому весіллі стали домашні тварини.

Згодом стало відомо, що "великий кіт" ледве не "увірвався" на весілля закоханої пари. У Флориді (США) пара відсвяткувала весілля в зоопарку, де несподіваним гостем на церемонії став лев, який спостерігав за молодятами крізь скло нового вольєра.