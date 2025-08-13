Пара пригласила свою кошку на свадьбу: пушистая гостья умилила сеть (фото, видео)

Американские супруги Саммер и Хейдж Донован планировали устроить свою свадьбу на Новый год, а на церемонию взять любимицу семьи — шестилетнюю рыжую кошку Налу. Пушистая стала одной из гостей торжества, а ее история стала вирусной в сети.

Саммер говорит, что они с мужем точно знали, что без нее невозможно будет провести церемонию, пишет издание People.

Ролик с историей Налы стал очень популярным в сети — набрал более 5 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как Нала позирует в кружевном воротничке, обнимается с гостями и выглядит настоящим членом семьи.

"Нала помогла мне пройти самые тяжелые годы моей жизни. Я люблю говорить, что она меня спасла", — рассказывает Саммер.

Их дружба началась, когда женщина взяла на временную опеку Налу и ее сестру Санни через местное общество защиты животных. Впоследствии Санни усыновили родители Саммер, а Нала стала постоянной жительницей дома молодой пары.

Когда в конце 2024 года Саммер и Хейдж решили провести церемонию, то среди 230 гостей именно присутствие Налы было решено практически сразу.

Нала была в торжественном сарафане Фото: People Даже кошка решила поспать во время свадьбы Фото: People

"Она ни разу не ночевала одна. Нала очень общительная и любит новые места: супермаркеты, кинотеатры, рестораны, аэропорты, футбольные матчи и вечеринки во дворе", — говорит Саммер.

За день до свадьбы Нала ночевала с подружками невесты, а утром вместе с ними готовилась к церемонии, приветствуя каждого из гостей. Она даже надела ту же подвязку, которую когда-то носила мама Саммер на своей свадьбе.

Во время церемонии сестра Хейджа пронесла Налу к алтарю, после чего ее передали "крестной маме" Холли. Кошка удобно устроилась на руках и была счастлива быть рядом с "родителями".

"Для гостей появление Налы не было неожиданностью — все уже встречали ее на разных событиях. Они бы удивились, если бы мы оставили ее дома", — иронично резюмирует американка.

