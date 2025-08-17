Батько двох малюків відправив своїх дітей на ДНК: результат шокував усіх (відео)

Життя 37-річного Джей Скіббенса з Іллінойсу (США) перевернулося після того, як результати ДНК-тесту показали, що він не є біологічним батьком своїх синів. На той момент хлопчикам було 15 і 30 місяців, і в чоловіка вже були підозри.

"Це відкриття розбило мене вщент і змусило засумніватися, чи можна мене взагалі вважати батьком", — зізнався він.

Спочатку реакція Скіббенса була болючою. Його переповнював гнів, спрямований на матір дітей. Але з часом він усвідомив, що руйнує себе самого, і почав працювати над прийняттям ситуації.

"Я злився, бо намагався переконати її вибрати мене, думаючи, що це зробить мене щасливішим. Але я зрозумів, що можу почуватися краще незалежно від її рішень", — розповів він.

Відсутність у самого Скіббенса біологічного батька дозволила створити особливий зв'язок із синами Фото: Instagram

Розкривати правду дітям чоловік вирішив поступово, коли вони підросли й змогли ставити запитання. Парадоксально, але відсутність у самого Скіббенса біологічного батька дозволила створити особливий зв'язок із синами.

Сьогодні, коли хлопчикам 9 і 11 років, він є для них головним батьком. Відмова від біології як міри батьківства відкрила для нього несподівану свободу.

"Я міг будувати стосунки з чистого аркуша, сам вирішувати, що означає бути хорошим батьком", — зазначив він.

Скіббенс перетворив свій досвід на допомогу іншим. Тепер він працює лайф-коучем для батьків-одинаків і ділиться порадами.

"Миттєвість — ваш ворог. Не потрібно реагувати одразу. Дайте собі час прожити емоції, перш ніж відповідати", — вважає він.

Він опублікував в Instagram відео з чотирма уроками, які виніс зі своєї історії. Ролик зібрав майже 900 тисяч переглядів і викликав бурхливі обговорення: одні захоплювалися його відповідальністю, інші стверджували, що "батьківство — більше, ніж кров", а частина критикувала його за "слабкість".

Однак сам Скіббенс переконаний, що саме цей поворот долі став для нього даром.

"Раніше я думав, що її рішення зруйнували моє життя. Тепер я впевнений, що саме вони вивели мене на мій шлях", — підсумував він.

