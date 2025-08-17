Отец двоих малышей отправил своих детей на ДНК: результат шокировал всех (видео)

Жизнь 37-летнего Джей Скиббенса из Иллинойса (США) перевернулась после того, как результаты ДНК-теста показали, что он не является биологическим отцом своих сыновей. На тот момент мальчикам было 15 и 30 месяцев, и у мужчины уже были подозрения.

"Это открытие разбило меня вдребезги и заставило усомниться, можно ли меня вообще считать отцом", — признался он.

Сначала реакция Скиббенса была болезненной. Его переполнял гнев, направленный на мать детей. Но со временем он осознал, что разрушает себя самого, и начал работать над принятием ситуации.

"Я злился, потому что пытался убедить ее выбрать меня, думая, что это сделает меня счастливее. Но я понял, что могу чувствовать себя лучше независимо от ее решений", — рассказал он.

Отсутствие у самого Скиббенса биологического отца позволило создать особую связь с сыновьями Фото: Instagram

Раскрывать правду детям мужчина решил постепенно, когда они подросли и смогли задавать вопросы. Парадоксально, но отсутствие у самого Скиббенса биологического отца позволило создать особую связь с сыновьями.

Сегодня, когда мальчикам 9 и 11 лет, он является для них главным родителем. Отказ от биологии как меры отцовства открыл для него неожиданную свободу.

"Я мог строить отношения с чистого листа, сам решать, что значит быть хорошим отцом", — отметил он.

Скиббенс превратил свой опыт в помощь другим. Теперь он работает лайф-коучем для родителей-одиночек и делится советами.

"Сиюминутность — ваш враг. Не нужно реагировать сразу. Дайте себе время прожить эмоции, прежде чем отвечать", — считает он.

Он опубликовал в Instagram видео с четырьмя уроками, которые вынес из своей истории. Ролик собрал почти 900 тысяч просмотров и вызвал бурные обсуждения: одни восхищались его ответственностью, другие утверждали, что "отцовство — больше, чем кровь", а часть критиковала его за "слабость".

Однако сам Скиббенс убежден, что именно этот поворот судьбы стал для него даром.

"Раньше я думал, что ее решения разрушили мою жизнь. Теперь я уверен, что именно они вывели меня на мой путь", — подытожил он.

