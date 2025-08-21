Не змогла стримати сліз: жінка плавала на дошці і побачила тінь у воді (відео)

Під час прогулянки на дошці американка Бріджит Анастасія помітила у воді дивний силует. Підпливши ближче, дівчина усвідомила, що помітила ламантина, морського ссавця, який відомий своєю миролюбністю.

Мешканка Флориди (США) Бріджит Анастасія вирішила зайнятися паддлбордингом і несподівано пережила одне з найяскравіших вражень у своєму житті. Момент потрапив на відео й американка поділилася ним в Instagram.

Коли величезний, але лагідний "морський гігант" наблизився до її дошки, Бріджит не змогла стримати емоцій і розплакалася просто на воді. Вона зняла зустріч на відео і зізналася, що її буквально "трясло від щастя".

"Дуже приємна випадковість. Так рада, що змогла викреслити це зі свого списку бажань", — підписала дівчина ролик.

Ламантини, яких ще називають морськими коровами, живуть у теплих прибережних водах Флориди. Ці тварини харчуються підводною рослинністю і вирізняються доброзичливим характером, тому нерідко підпливають близько до людей. Однак чіпати їх суворо заборонено: фахівці попереджають, що втрата обережності робить ламантинів більш уразливими для човнів і забруднення.

Відео зустрічі Бріджит швидко стало вірусним у соцмережах. Користувачі написали сотні коментарів, підтримавши емоційну реакцію дівчини.

"Якщо ви не відчуваєте подібних почуттів до ламантинів — я б вам не довіряв", — пожартував один із підписників. Інші зазначили, що такі моменти нагадують, як важливо цінувати кожну мить.

