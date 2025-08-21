Не смогла сдержать слез: женщина плавала на доске и увидела тень в воде (видео)

Во время прогулки на доске американка Бриджит Анастасия заметила в воде странный силуэт. Подплыв ближе, девушка осознала, что заметила ламантина, морское млекопитающее, которое известно своей миролюбивостью.

Жительница Флориды (США) Бриджит Анастасия решила заняться паддлбордингом и неожиданно пережила одно из самых ярких впечатлений в своей жизни. Момент попал на видео и американка поделилась им в Instagram.

Когда огромный, но кроткий "морской гигант" приблизился к ее доске, Бриджит не смогла сдержать эмоций и расплакалась прямо на воде. Она сняла встречу на видео и призналась, что ее буквально "трясло от счастья".

"Очень приятная случайность. Так рада, что смогла вычеркнуть это из своего списка желаний", — подписала девушка ролик.

Ламантины, которых еще называют морскими коровами, живут в теплых прибрежных водах Флориды. Эти животные питаются подводной растительностью и отличаются дружелюбным характером, поэтому нередко подплывают близко к людям. Однако трогать их строго запрещено: специалисты предупреждают, что потеря осторожности делает ламантинов более уязвимыми для лодок и загрязнения.

Видео встречи Бриджит быстро стало вирусным в соцсетях. Пользователи написали сотни комментариев, поддержав эмоциональную реакцию девушки.

"Если вы не испытываете подобных чувств к ламантинам — я бы вам не доверял", — пошутил один из подписчиков. Другие отметили, что такие моменты напоминают, как важно ценить каждое мгновение.

