Пара переїхала в нову квартиру, а за кілька годин знайшла "неприємний сюрприз" (фото)

Мешканець США Френкі та його дівчина вселилися в придбану квартиру. За кілька годин коли вони повернулися, то помітили неприємний сюрприз на дверях від невідомих — там висіла написана від руки записка.

Related video

Чоловік говорить, що разом з коханою навіть не думали про те, що їм доведеться зіткнутися з таким в перший день, йдеться в дописі героя історії в Reddit.

Френкі відзначає, що він та його партнерка були у захваті від нового житла. Воно повністю відповідало їхнім очікуванням, а саме заселення виглядало доволі ідеальним, та за декілька годин настрій пари змінився.

Та коли після вечері вони повернулися додому, на дверях їх чекала гнівна записка. Саме вона й спонукала його поділитися історією онлайн.

"Ми й подумати не могли, що зіткнемося з таким у перший день", — розповів чоловік у коментарі Newsweek.

Текст з записки з погрозами Фото: Reddit

Лист починався словами: "Це ваш перший день, а ви вже зіпсували життя всім сусідам. Ваше неповажне грюкання дверима, крики, тупіт тощо не буде терпітися!. Шум не буде терпітися! Якщо це продовжиться, ви отримаєте попередження про порушення тиші. Ми заплатили великі гроші за ці квартири, щоб уникнути хамських орендарів!"

"Досить!" — йдеться в тексті записки, яку невідомий повісив на дверях молодої пари.

Френкі каже, що вони з дівчиною були "шоковані". Хто саме написав записку, залишилося загадкою. Єдине — він бачив жінку років шістдесяти на балконі за кілька квартир, яка уважно дивилася в їхній бік.

Чоловік не хоче "викривати" сусідів, але зізнається, що йому було прикро. Тому коли він побачив цю записку, то йому було дивно, що когось заселення розізлило.

"Не було ніякого тупоту, грюкання дверима чи тим паче криків. Ми були розгублені й засмучені, відчували, ніби зробили найбільшу помилку, переїхавши сюди", — сказав американець, додавши, що ні орендодавець, ні компанія-власник будівлі підтвердили, що пара нічого не порушувала. Відтоді минуло кілька днів, і нових записок не було.

Раніше Фокус розповідав, що сусідка викликала поліцію на чоловіка без явної причини. Згодом він дізнався, що правоохоронців викликала літня сусідка, яка явно не в захваті від дій чоловіка на його власній території.

Згодом стало відомо, як жінка провчила галасливу пару запискою. Одна жінка розповіла, що її відверто допекла поведінка сусідських дітей, які постійно галасують та шумлять, не даючи їй відпочити чи виспатися.