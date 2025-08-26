Пара переехала в новую квартиру, а через несколько часов нашла "неприятный сюрприз" (фото)

Житель США Фрэнки и его девушка вселились в приобретенную квартиру. Через несколько часов когда они вернулись, то заметили неприятный сюрприз на двери от неизвестных — там висела написанная от руки записка.

Related video

Мужчина говорит, что вместе с любимой даже не думали о том, что им придется столкнуться с таким в первый день, говорится в заметке героя истории в Reddit.

Фрэнки отмечает, что он и его партнерша были в восторге от нового жилья. Оно полностью соответствовало их ожиданиям, а само заселение выглядело довольно идеальным, но через несколько часов настроение пары изменилось.

Но когда после ужина они вернулись домой, на дверях их ждала гневная записка. Именно она и побудила его поделиться историей онлайн.

"Мы и подумать не могли, что столкнемся с таким в первый день", — рассказал мужчина в комментарии Newsweek.

Текст из записки с угрозами Фото: Reddit

Письмо начиналось словами: "Это ваш первый день, а вы уже испортили жизнь всем соседям. Ваше неуважительное хлопанье дверью, крики, топот и т.д. не будет терпеть! Шум не будет терпеть! Если это продолжится, вы получите предупреждение о нарушении тишины. Мы заплатили большие деньги за эти квартиры, чтобы избежать хамских арендаторов!"

"Хватит!" — говорится в тексте записки, которую неизвестный повесил на двери молодой пары.

Фрэнки говорит, что они с девушкой были "шокированы". Кто именно написал записку, осталось загадкой. Единственное — он видел женщину лет шестидесяти на балконе в нескольких квартирах, которая внимательно смотрела в их сторону.

Мужчина не хочет "разоблачать" соседей, но признается, что ему было обидно. Поэтому когда он увидел эту записку, то ему было странно, что кого-то заселение разозлило.

"Не было никакого топота, хлопанья дверью или тем более криков. Мы были растеряны и расстроены, чувствовали, будто совершили самую большую ошибку, переехав сюда", — сказал американец, добавив, что ни арендодатель, ни управляющая компания здания подтвердили, что пара ничего не нарушала. С тех пор прошло несколько дней, и новых записок не было.

Ранее Фокус рассказывал, что соседка вызвала полицию на мужчину без явной причины. Впоследствии он узнал, что правоохранителей вызвала пожилая соседка, которая явно не в восторге от действий мужчины на его собственной территории.

Впоследствии стало известно, как женщина проучила шумную пару запиской. Одна женщина рассказала, что ее откровенно допекло поведение соседских детей, которые постоянно шумят и шумят, не давая ей отдохнуть или выспаться.