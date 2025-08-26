Секрети аукціонів загубленого багажу: що можна знайти у валізах (фото, відео)

Продаж загубленого багажу — популярний бізнес у США та Європі. Як і "розпакування" куплених задешево валіз. Раніше багаж, який не могли повернути господарям, просто знищували.

Журналістка The Guardian провела експеримент, витративши 100 фунтів стерлінгів на чотири валізи. Головна інтрига полягала в тому, що вона не знала, що буде всередині. Але для неї це була причина написати статтю, тоді як багато блогерів перетворили розпакування чужого багажу на прибуткове хобі.

Аукціон загубленого багажу

"Раніше незатребувані валізи відправляли на звалище. Тепер люди грають у "валізу азартну гру" — торгуються за сумки та їхній невідомий вміст, занурюючись у життя незнайомців", — жартує Емма Рассел.

Чотири валізи вона купила в аукціонному домі Greasby's у Тутінгу, на півдні Лондона. І дослухалася до поради місцевого завсідника Річарда Стейсі, який порадив перевірити — чи працюють коліщатка, адже тоді можна буде продати саму валізу, якщо всередині не виявиться нічого цінного.

У підсумку Емма придбала жовту пластикову валізу, практичну синю валізу з компасом у ручці, невелику сумку в стилі Louis Vuitton і велику чорну валізу, яка виявилася дуже важкою.

Стейсі каже, що купівля загубленого багажу на аукціоні — це "чемоданна азартна гра", і, схоже, люди на це підсіли. Пошуки загубленого багажу регулярно привертають мільйони переглядів у соціальних мережах від людей, охочих зазирнути в життя незнайомця. Наприклад, нещодавно Беккі Чорлтон, 27-річна блогерка з Чешира, заплатила 80 фунтів стерлінгів за синю валізу з аеропорту Хітроу, яку вона розпакувала у відео в TikTok, яке набрало понад 15,1 млн переглядів.

У разі втрати багажу інформація про нього спочатку реєструється в базі даних, звідки вантажники дізнаються, що багаж не потрапив на борт. Потім його відстежують і перенаправляють. Якщо бирки відірвалися, вантажники розкривають багаж, щоб перевірити, чи є всередині ім'я та номер телефону. Майже 92% багажу повертаються власникам, але якщо багаж не затребуваний протягом трьох місяців, його відправляють третій стороні.

На міжнародних рейсах імовірність втрати багажу в п'ять разів вища, ніж на внутрішніх, при цьому 46% втрат відбуваються під час транзиту через другий аеропорт. Серед інших чинників: помилки у квитках, проблеми з бирками, підміна багажу, проблеми безпеки, робота аеропорту, митні служби, погодні умови, скасування рейсів і обмеження за вагою.

Раніше авіакомпанії спалювали або викидали втрачений багаж. Але бізнесмен Дойл Оуенс знайшов більш екологічне рішення. У 1965 році він заснував компанію Unclaimed Baggage, яка почала збирати загублений багаж у основних автобусних компаній США, Trailways і Greyhound, а потім, у 1973 році, у авіакомпаній, і перепродавати його у своєму магазині. Його син Брайан зараз керує компанією, яка врятувала від звалища 3300 вантажівок багажу.

Наразі аукціон Greasby's отримує близько 70-80 валіз на місяць, і це лише мала частина від 1,8 млн сумок, загублених в авіаперельотах по всьому світу у 2024 році. Аукціонний дім Mulberry Auctions у Глазго проводить двічі на місяць торги незатребуваним майном, втраченим в аеропортах. Bristol Commercial Valuers and Auctioneers також продає загублений багаж. Набагато більше багажу продається на таких сайтах, як Unclaimed Baggage, який досі залишається єдиним роздрібним продавцем загубленого багажу в США.

Розпакування чужого загубленого багажу

"Якби ці сумки могли говорити, яку історію вони б розповіли", — каже Браян Оуенс, згадуючи, як він тримав у руках "стару брудну сумку", в якій був 40-каратний смарагд. А у валізі Gucci він знайшов єгипетські артефакти, датовані 1500 роком до нашої ери: від скарабеїв і похоронних масок до муміфікованого ручного сокола. Його команда зв'язалася з експертами аукціонного дому Christie's у Нью-Йорку, які продали ці речі.

У компанії Unclaimed Baggage працює близько 400 відкривачів, які тільки цього року витратили 32 000 годин на сортування загублених сумок, які компанія збирає в аеропортах, на вокзалах, автобусних станціях, у готелях і казино. За останній рік вони знайшли турецький церемоніальний весільний головний убір, лист, підписаний Елеонорою Рузвельт, датований 1944 роком, пляшку із законсервованою гримучою змією в банці з віскі та кілька силіконових накладок на сідниці. Також знаходили скляне око і цілий аркуш нерозрізаних дводоларових купюр. Але здебільшого вони знаходять одяг, навушники та книги. У 2024 році книжкою, яку найчастіше знаходять, стала книга Коллін Гувер "Це закінчиться на нас".

Журналістка Емма знайшла в жовтій валізі чисті речі, володар яких збирався в похід, якщо судити з трьох пар практичних черевиків.

Валіза любителя походів

У великій чорній валізі були речі кількох дівчат, які, ймовірно, збиралися на дівич-вечір: там були кумедні костюми і котячі вушка.

Валіза з речами для дівич-вечора

Синя валіза явно належала тому, хто збирався на весілля: там був парадний костюм і біла краватка.

Валіза того, хто збирався на весілля

А картата валіза була сповнена нового дитячого одягу. Етикетки були написані українською мовою, ймовірно, речі купили для родичів, які живуть за кордоном, в Україні, де одяг доступніший.

Валіза в якій були речі, куплені в Україні

"Перебирати чужі загублені речі — тривожне відчуття, і непереборне бажання повернути їх законному власнику", — зробила висновок журналістка та зазначила, що тепер обов'язково кластиме у свої валізи бирки з адресою, щоб "мої брудні речі не потрапляли мільйонам незнайомців у TikTok".

