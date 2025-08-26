Секреты аукционов потерянного багажа: что можно найти в чемоданах (фото, видео)

Продажа потерянного багажа – популярный бизнес в США и Европе. Как и "распаковка" купленных по дешевке чемоданов. Раньше багаж, который не могли вернуть хозяевам, просто уничтожали.

Журналистка The Guardian провела эксперимент, потратив 100 фунтов стерлингов на четыре чемодана. Главная интрига заключалась в том, что она не знала, что будет внутри. Но для нее это была причина написать статью, тогда как многие блогеры превратили распаковку чужого багажа в прибыльное хобби.

Аукцион потерянного багажа

"Раньше невостребованные чемоданы отправлялись на свалку. Теперь люди играют в "чемоданную азартную игру" — торгуются за сумки и их неизвестное содержимое, погружаясь в жизнь незнакомцев", — шутит Эмма Рассел.

Четыре чемодана она купила в аукционном доме Greasby's в Тутинге, на юге Лондона. И последовала совету местного завсегдатая Ричарда Стейси, который посоветовал проверить – работают ли колесики, ведь тогда можно будет продать сам чемодан, если внутри не окажется ничего ценного.

В итоге Эмма приобрела желтый пластиковый чемодан, практичный синий чемодан с компасом в ручке, небольшую сумку в стиле Louis Vuitton и большой черный чемодан, который оказался очень тяжелым.

Стейси говорит, что покупка утерянного багажа на аукционе – это "чемоданная азартная игра", и, похоже, люди на это подсели. Поиски потерянного багажа регулярно привлекают миллионы просмотров в социальных сетях от людей, желающих заглянуть в жизнь незнакомца. Например, недавно Бекки Чорлтон, 27-летняя блогерша из Чешира, заплатила 80 фунтов стерлингов за синий чемодан из аэропорта Хитроу, который она распаковала в видео в TikTok, набравшем более 15,1 млн просмотров.

При утере багажа информация о нем сначала регистрируется в базе данных, откуда грузчики узнают, что багаж не попал на борт. Затем его отслеживают и перенаправляют. Если бирки оторвались, грузчики вскрывают багаж, чтобы проверить, есть ли внутри имя и номер телефона. Почти 92% багажа возвращаются владельцам, но если багаж не востребован в течение трех месяцев, он отправляется третьей стороне.

На международных рейсах вероятность потери багажа в пять раз выше, чем на внутренних, при этом 46% потерь происходят при транзите через второй аэропорт. Среди других факторов: ошибки в билетах, проблемы с бирками, подмена багажа, проблемы безопасности, работа аэропорта, таможенные службы, погодные условия, отмены рейсов и ограничения по весу.

Раньше авиакомпании сжигали или выбрасывали потерянный багаж. Но бизнесмен Дойл Оуэнс нашел более экологичное решение. В 1965 году он основал компанию Unclaimed Baggage, которая начала собирать потерянный багаж у основных автобусных компаний США, Trailways и Greyhound, а затем, в 1973 году, у авиакомпаний, и перепродавать его в своем магазине. Его сын Брайан сейчас руководит компанией, которая спасла от свалки 3300 грузовиков багажа.

Сейчас аукцион Greasby's получает около 70-80 чемоданов в месяц и это лишь малая часть от 1,8 млн сумок, потерянных в авиаперелетах по всему миру в 2024 году. Аукционный дом Mulberry Auctions в Глазго проводит два раза в месяц торги невостребованным имуществом, потерянным в аэропортах. Bristol Commercial Valuers and Auctioneers также продает потерянный багаж. Гораздо больше багажа продается на таких сайтах, как Unclaimed Baggage, который до сих пор остается единственным розничным продавцом потерянного багажа в США.

Распаковка чужого потерянного багажа

"Если бы эти сумки могли говорить, какую историю они бы рассказали", — говорит Брайан Оуэнс, вспоминая, как он держал в руках "старую грязную сумку", в которой был 40-каратный изумруд. А в чемодане Gucci он нашел египетские артефакты, датируемые 1500 годом до нашей эры: от скарабеев и погребальных масок до мумифицированного ручного сокола. Его команда связалась с экспертами аукционного дома Christie's в Нью-Йорке, которые продали эти вещи.

В компании Unclaimed Baggage работает около 400 открывателей, которые только в этом году потратили 32 000 часов на сортировку потерянных сумок, которые компания собирает в аэропортах, на вокзалах, автобусных станциях, в отелях и казино. За последний год они нашли турецкий церемониальный свадебный головной убор, письмо, подписанное Элеонорой Рузвельт, датированное 1944 годом, бутылку с законсервированной гремучей змеей в банке с виски и несколько силиконовых накладок на ягодицы. Также находили стеклянный глаз и целый лист неразрезанных двухдолларовых купюр. Но в основном они находят одежду, наушники и книги. В 2024 году самой часто находимой книгой стала книга Коллин Гувер "Это закончится на нас".

Журналистка Эмма нашла в желтом чемодане чистые вещи, обладатель которых собирался в поход, если судить по трем парам практичных ботинок.

Чемодан любителя походов

В большом черном чемодане были вещи нескольких девушек, которые, вероятно, собирались на девичник: там были забавные костюмы и кошачьи ушки.

Чемодан с вещами для девичника

Синий чемодан явно принадлежал тому, кто собирался на свадьбу: там был парадный костюм и белый галстук.

Чемодан того, кто собирался на свадьбу

А клетчатый чемодан был полон новой детской одежды. Этикетки были написаны на украинском языке, вероятно, вещи были куплены для родственников, живущих за границей, в Украине, где одежда более доступна.

Чемодан в котором были вещи, купленные в Украине

"Перебирать чужие потерянные вещи – тревожное чувство, и непреодолимое желание вернуть их законному владельцу", — сделала вывод журналистка и отметила, что теперь обязательно будет класти в свои чемоданы бирки с адресом, чтобы "мои грязные вещи не попадались миллионам незнакомцев в TikTok".

