Квадробінг і аеробіка: новий фітнес-тренд набуває популярності у мережі (фото, відео)

Новий фітнес-тренд "квадробіка" (від слів "квадробери" та "аеробіка") серед блогерів і пересічних громадян набуває нового витку популярності в США. Найвідоміші інфлюенсери просувають цей вид занять та говорять про його очевидну користь.

В ньому активно використовуються елементи дихальних вправ, гімнастики, копіювання рухів тварин і вправи для координації, повідомляє New York Post.

Журналісти пишуть, що новий тренд стрімко почав набирати популярності серед користувачів мережі. Прихильники цих "вправ" демонструють ведмежі повзання чи котячі стрибки, часто ще й у масках або з накладними хвостами.

Німецька тіктокерка з ніком @wild.soleil каже, що відкрила для себе квадробіку минулого року, дізнавшись про субкультуру теріанів — людей, що ідентифікують себе як нелюдські істоти.

"Це справді тренування для всього тіла. Я багато схудла і навіть отримала прес із кубиками. Спробуйте 5 хвилин — і ви вже без сил", — каже дівчина.

Німкеня поєднує квадробіку зі своїм хобі мандрів, де активно знімає відео на фоні гір у Німеччині та Австрії. Наразі блогерка не розкриває своєї особи, знімає відео найчастіше у котячій масці, яку шиє власноруч і продає на платформі Etsy.

Тіктокерка @wild.soleil показує свої навички в квадробіці Фото: New York Post Тіктокерка @wild.soleil на тлі гір Фото: New York Post

Іншою прихильницею нового тренду стала документалістка Алексія Крафт де ла Соулкс, яка познайомилася з квадробікою у 2021 році. Тоді колишня спортсменка зустріла у Барселоні чоловіка, що стрибав по деревах, після чого зняла фільм "Tarzan Movement" (Рухи Тарзана — ред.) і сама перейнялася цим стилем.

"Щодня я була або втомлена, або в м’язах усе боліло. Але моє тіло змінювалося — я справді виглядала сильною", — говорить дівчина.

Наразі вона говорить, що завдяки тренуванням навіть змогла піднятися на дерево заввишки 40 метрів. Сьогодні Алексія викладає квадробіку онлайн і проводить "ретрити на деревах" під назвою Roots of Play.

Журналісти пишуть, що попри поєднання аеробіки, гімнастики та культури повзання на четвереньках, багато хто реагує на квадробіку з подивом чи насмішкою. До прикладу, згадана блогерка з ФРН каже, що такі закиди є "повною нісенітницею".

"Дехто думає, що це щось сексуальне: мовляв, ти рухаєшся як тварина, значить, тебе це приваблює. Але це — маячня. Я не намагаюся практикувати таке на публіці, але мої друзі та родиною отримують такі ролики", — обурюється німкеня.

Вона додає, що має такі ж клопоти, як і більшість: дві роботи, друзі, оплату рахунків. Сама дівчина відзначає, що її квадробіка є простим безпечним заняттям, яке вона "хоче показати всіх у мережі".

"Це виглядає кумедно, але насправді — серйозне тренування. Починайте повільно, інакше ризикуєте, як я, вивихнути зап’ястя", — радить блогерка тим, хто зацікавиться та захоче займатися квадробікою.

Раніше Фокус розповідав про те, чому субкультура квадроберів стала популярною. Субкультура, що набула значного поширення в Україні останніми місяцями, лякає і тривожить дорослих.

Згодом стало відомо, що на вулицях Києва помітили "квадроголубів". Група підлітків у столиці України одягнулася в костюми голубів, а більшість дописувачів сприйняли відео, як підлітковий жарт на тлі поширення субкультур квадробінгу та хобіхорсерства.