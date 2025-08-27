Квадробинг и аэробика: новый фитнес-тренд приобретает популярность в сети (фото, видео)

Новый фитнес-тренд "квадробика" (от слов "квадроберы" и "аэробика") среди блогеров и рядовых граждан приобретает новый виток популярности в США. Самые известные инфлюенсеры продвигают этот вид занятий и говорят о его очевидной пользе.

В нем активно используются элементы дыхательных упражнений, гимнастики, копирование движений животных и упражнения для координации, сообщает New York Post.

Журналисты пишут, что новый тренд стремительно начал набирать популярность среди пользователей сети. Сторонники этих "упражнений" демонстрируют медвежьи ползания или кошачьи прыжки, часто еще и в масках или с накладными хвостами.

Немецкая тиктокерша с ником @wild.soleil говорит, что открыла для себя квадробику в прошлом году, узнав о субкультуре терианов — людей, идентифицирующих себя как нечеловеческие существа.

"Это действительно тренировка для всего тела. Я много похудела и даже получила пресс с кубиками. Попробуйте 5 минут — и вы уже без сил", — говорит девушка.

Немка сочетает квадробику со своим хобби путешествий, где активно снимает видео на фоне гор в Германии и Австрии. Сейчас блогер не раскрывает своего лица, снимает видео чаще всего в кошачьей маске, которую шьет собственноручно и продает на платформе Etsy.

Другой поклонницей нового тренда стала документалистка Алексия Крафт де ла Соулкс, которая познакомилась с квадробикой в 2021 году. Тогда бывшая спортсменка встретила в Барселоне мужчину, который прыгал по деревьям, после чего сняла фильм "Tarzan Movement" (Движения Тарзана — ред.) и сама прониклась этим стилем.

"Каждый день я была либо уставшая, либо в мышцах все болело. Но мое тело менялось — я действительно выглядела сильной", — говорит девушка.

Сейчас она говорит, что благодаря тренировкам даже смогла подняться на дерево высотой 40 метров. Сегодня Алексия преподает квадробику онлайн и проводит "ретриты на деревьях" под названием Roots of Play.

Журналисты пишут, что несмотря на сочетание аэробики, гимнастики и культуры ползания на четвереньках, многие реагируют на квадробику с удивлением или насмешкой. К примеру, упомянутая блогерша из ФРГ говорит, что такие упреки являются "полной ерундой".

"Некоторые думают, что это что-то сексуальное: мол, ты двигаешься как животное, значит, тебя это привлекает. Но это — бред. Я не пытаюсь практиковать такое на публике, но мои друзья и семьей получают такие ролики", — возмущается немка.

Она добавляет, что имеет такие же хлопоты, как и большинство: две работы, друзья, оплату счетов. Сама девушка отмечает, что ее квадробика является простым безопасным занятием, которое она "хочет показать всем в сети".

"Это выглядит забавно, но на самом деле — серьезная тренировка. Начинайте медленно, иначе рискуете, как я, вывихнуть запястья", — советует блогерша тем, кто заинтересуется и захочет заниматься квадробикой.

