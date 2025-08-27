"Просто профі": хлопчик здивував людей своїми незвичайними здібностями (відео)

У одного мешканця США зламалася ручна газонокосарка, яку він віддав своєму малолітньому сину. Малий вирішив показати свої навички, чудово імітуючи звуки роботи приладу, а його вміння розсмішили мережу, де порадили хлопчику обрати низку крутих професій.

Мама малюка знімала кадри "роботи" сина, який досить вправно справлявся зі своїм завданням, як це можна побачити на опублікованому відео в Reddit.

Ролик з кумедною імітацією звуків від дитини поступово стає вірусним — набрав понад 1,1 тис. реакцій та сотні коментарів. На кадрах можна побачити, як малюк тримає в руках невелику ручну газонокосарку.

Згодом хлопчик починає показувати, як він стриже траву, видаючи дуже схожі звуки під час роботи садового інструмента. За кілька секунд він показує, що порізався від шматків покошеної трави, як це могло бути з його татом.

Далі малюк оглядає інструмент для подальшої робити: дивитися на насадку, перевіряє її фіксацію та продовжує активно "працювати". За мить хлопчик вибігає з кадру, аби продовжити свою роботу на другій ділянці газону.

Наразі точно невідомо, коли та де саме були зняті кадри. Коментатори у мережі кажуть, що цей ролик був знятий у США навесні чи на початку літа цього року.

Що кажуть у мережі

У коментарях до популярного ролика, дописувачі відзначили чудові голосові вміння хлопчика. Найбільше вподобань отримали наступні коментарі:

"Він же справді круто це робить";

"А чого він звучить так схоже?!";

"Вау, те, як він міняє звук, коли "перевертає" — просто вражає";

"Малий відпрацював на всі сто. Я скосив сотні акрів трави, і скажу: цей хлопець справді вміє";

"Та він просто профі".

