"Просто профи": мальчик удивил людей своими необычными способностями (видео)

У одного жителя США сломалась ручная газонокосилка, которую он отдал своему малолетнему сыну. Малый решил показать свои навыки, прекрасно имитируя звуки работы прибора, а его умения рассмешили сеть, где посоветовали мальчику выбрать ряд крутых профессий.

Мама малыша снимала кадры "работы" сына, который довольно ловко справлялся со своей задачей, как это можно увидеть на опубликованном видео в Reddit.

Ролик с забавной имитацией звуков от ребенка постепенно становится вирусным — набрал более 1,1 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах можно увидеть, как малыш держит в руках небольшую ручную газонокосилку.

Впоследствии мальчик начинает показывать, как он стрижет траву, издавая очень похожие звуки во время работы садового инструмента. Через несколько секунд он показывает, что порезался от кусков покошенной травы, как это могло быть с его папой.

Далее малыш осматривает инструмент для дальнейшей работы: смотрит на насадку, проверяет ее фиксацию и продолжает активно "работать". Через мгновение мальчик выбегает из кадра, чтобы продолжить свою работу на втором участке газона.

Пока точно неизвестно, когда и где именно были сняты кадры. Комментаторы в сети говорят, что этот ролик был снят в США весной или в начале лета этого года.

Что говорят в сети

В комментариях к популярному ролику, пользователи отметили замечательные голосовые умения мальчика. Больше всего предпочтений получили следующие комментарии:

"Он же действительно круто это делает";

"А чего он звучит так похоже?!";

"Вау, то, как он меняет звук, когда "переворачивает" — просто поражает";

"Малый отработал на все сто. Я скосил сотни акров травы, и скажу: этот парень действительно умеет";

"Да он просто профи".

