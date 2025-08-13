Мальчик думал, что держит за руку "маму", но его окликнули: это была незнакомая женщина (видео)

В одном развлекательном центре в Китае произошла курьезная ситуация: мальчик стоял возле "мамы", которая снимала на камеру телефона. Но когда малого окликнули, то он понял, что обнимал незнакомку, которую принял за собственную маму.

Через мгновение, когда парень понял ошибку, он побежал к настоящей маме и уже вместе посмеялись над забавной ситуацией, как это видно на обнародованном видео на одном из форумов в Reddit.

Ролик с курьезной ситуацией стали вирусными — набрали более 8,5 тыс. реакций и более полутора сотен комментариев. На кадрах видно, что мальчик стоит вблизи женщины в белом, которую принимает за "маму" и обнимает за руку.

Через мгновение происходит непредсказуемое — кто-то осторожно постукивает малого по плечу и он видит свою настоящую маму, которая снимает этот курьез на видео. Реакция мальчишки мгновенная: он быстро отходит от незнакомки, которая тоже успела посмеяться над забавной ситуацией, и бежит в сторону настоящей мамы.

Впоследствии женщина обнимает сына, которые вместе смеются над тем, что произошло. Пользователи в сети определили, что это видео было снято в начале лета 2024 года в Китае, а некоторым даже удалось перевести разговор мамы и сына.

По словам юзеров, когда малыш понял, что обознался, то сказал на китайском фразу: ""我错了", которая означает "Извините, ошибся". В ответ, когда мальчик подходит к матери, то она ему говорит с северным диалектом фразу: "你噶哈了", которая значит "Где ты был?" или "Куда ты пропал?".

Как отреагировали в сети

В комментариях к посту пользователи не сдерживали смеха от того, что увидели на кадрах. Большинство считают, что конфуз произошел у мальчика из-за того, что мама и незнакомка были очень похоже одеты.

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Мне нравится, что другая женщина просто такая: "Ну что ж, есть ребенок, которому нужна нежность — похоже, это теперь моя работа". Она справилась с этим очень достойно";

"Незнакомка позволила ему держать свою руку, и он даже не знал об этом — так мило, когда он узнал";

"Дети такие забавные, когда погружаются в свой маленький мир и не замечают, что ухватились не за того человека";

"Напомнило мне, как я в магазине шлепнул незнакомую женщину. Думал, что прямо там от стыда умру, а моя жена еще очень долго хохотала надо мной";

"Я делал так в детстве: поднял глаза, понял — и с плачем убежал. Это были 90-е, и все родители носили одинаковые джинсы того же оттенка".

