Дети несли молодоженам кольца и цветы на свадьбе, но что-то пошло не так (видео)
Двухлетний мальчик с очень серьезным выражением лица отреагировал на рассыпанные цветы во время церемонии, чем вызвал бурный смех гостей и стал сенсацией в сети.
Курьезный момент впервые опубликовали в TikTok.
Свадебная церемония Дага Савица и Александры Сальмьери, которая состоялась в церкви Нью-Йорка (США) в пятницу, 9 мая, запомнилась гостям благодаря неожиданному герою — двухлетнему племяннику невесты Лоренцо ЛаМотту. Его забавная реакция на конфуз стала самым забавным моментом празднования.
Смешной случай на свадьбе
Маленький Лоренцо, который должен был принести молодоженам кольца, и его кузина Джиана Сальмьери, которая несла лепестки цветов, репетировали церемонию дома, но в важный день все пошло не по плану.
Джиана от волнения перевернула корзину, и лепестки роз высыпались сразу на пол. Лоренцо, который шел сразу за ней, был ошеломлен, увидев гору цветов посреди прохода.
Малыш медленно шагал, потом остановился возле беспорядка и, в отличие от смеявшихся гостей, не находил в этом ничего забавного. Он отпустил белую подушечку и протянул свободную руку, указывая на цветы. "В его голове, наверное, крутилось: 'Что, черт возьми, происходит? Мы же не можем так сорить дома!'" — рассказала мать Лоренцо, Тейлор ЛаМотт.
Видео стало вирусным
Видео с забавным моментом, опубликованное на следующий день после свадьбы, стало вирусным в TikTok, собрав более 4 миллионов просмотров и 500 тысяч лайков. "Все истерически смеялись и пересматривали видео снова и снова, но он не понимал, почему все смеются, потому что относился к своей работе очень серьезно", — поделилась Тейлор.
Перед свадьбой родители Лоренцо пообещали ему особый сюрприз, если он хорошо пройдет по центральному проходу. В конце концов, мальчик получил в награду игрушечный вертолет и машину для мыльных пузырей.
Как ранее сообщал Фокус, жительница Перта (Западная Австралия) Габби Кликсби, находясь на позднем сроке беременности, просматривала запись с камеры видеонаблюдения, установленной в детской комнате. На видео она услышала что-то настолько забавное, что не смогла сдержать смех. Видео стремительно разлетелось в соцсетях, став настоящим вирусным хитом.
А другая мама, Сара Коллинз, надеялась снять трогательный момент, когда ее сын проводит время с отчимом. Однако камера зафиксировала неожиданную реплику мальчика, которая шокировала обоих взрослых. Короткий, но очень забавный ролик вызвал бурную реакцию в TikTok и уже набрал миллионы просмотров.