Дети несли молодоженам кольца и цветы на свадьбе, но что-то пошло не так (видео)

Двухлетний мальчик с очень серьезным выражением лица отреагировал на рассыпанные цветы во время церемонии, чем вызвал бурный смех гостей и стал сенсацией в сети.

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Курьезный момент впервые опубликовали в TikTok.

Свадебная церемония Дага Савица и Александры Сальмьери, которая состоялась в церкви Нью-Йорка (США) в пятницу, 9 мая, запомнилась гостям благодаря неожиданному герою — двухлетнему племяннику невесты Лоренцо ЛаМотту. Его забавная реакция на конфуз стала самым забавным моментом празднования.

Смешной случай на свадьбе

Маленький Лоренцо, который должен был принести молодоженам кольца, и его кузина Джиана Сальмьери, которая несла лепестки цветов, репетировали церемонию дома, но в важный день все пошло не по плану.

Джиана от волнения перевернула корзину, и лепестки роз высыпались сразу на пол. Лоренцо, который шел сразу за ней, был ошеломлен, увидев гору цветов посреди прохода.

Мальчик рассмешил гостей своей реакцией

Малыш медленно шагал, потом остановился возле беспорядка и, в отличие от смеявшихся гостей, не находил в этом ничего забавного. Он отпустил белую подушечку и протянул свободную руку, указывая на цветы. "В его голове, наверное, крутилось: 'Что, черт возьми, происходит? Мы же не можем так сорить дома!'" — рассказала мать Лоренцо, Тейлор ЛаМотт.

Видео стало вирусным

Видео с забавным моментом, опубликованное на следующий день после свадьбы, стало вирусным в TikTok, собрав более 4 миллионов просмотров и 500 тысяч лайков. "Все истерически смеялись и пересматривали видео снова и снова, но он не понимал, почему все смеются, потому что относился к своей работе очень серьезно", — поделилась Тейлор.

Перед свадьбой родители Лоренцо пообещали ему особый сюрприз, если он хорошо пройдет по центральному проходу. В конце концов, мальчик получил в награду игрушечный вертолет и машину для мыльных пузырей.

Как ранее сообщал Фокус, жительница Перта (Западная Австралия) Габби Кликсби, находясь на позднем сроке беременности, просматривала запись с камеры видеонаблюдения, установленной в детской комнате. На видео она услышала что-то настолько забавное, что не смогла сдержать смех. Видео стремительно разлетелось в соцсетях, став настоящим вирусным хитом.

А другая мама, Сара Коллинз, надеялась снять трогательный момент, когда ее сын проводит время с отчимом. Однако камера зафиксировала неожиданную реплику мальчика, которая шокировала обоих взрослых. Короткий, но очень забавный ролик вызвал бурную реакцию в TikTok и уже набрал миллионы просмотров.