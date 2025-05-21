Діти несли молодятам обручки і квіти на весіллі, але щось пішло не так (відео)

Дворічний хлопчик з дуже серйозним виразом обличчя відреагував на розсипані квіти під час церемонії, чим викликав бурхливий сміх гостей та став сенсацією в мережі.

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Курйозний момент вперше опублікували у TikTok.

Весільна церемонія Дага Савіца та Александри Сальм'єрі, яка відбулася в церкві Нью-Йорка (США) у п'ятницю, 9 травня, запам'яталася гостям завдяки несподіваному герою — дворічному племіннику нареченої Лоренцо ЛаМотту. Його кумедна реакція на конфуз стала найбільш кумедним моментом святкування.

Смішний випадок на весіллі

Маленький Лоренцо, який мав принести молодятам обручки, та його кузина Джіана Сальм'єрі, яка несла пелюстки квітів, репетирували церемонію вдома, але у важливий день все пішло не за планом.

Джіана від хвилювання перевернула кошик, і пелюстки троянд висипалися одразу на підлогу. Лоренцо, який ішов одразу за нею, був приголомшений, побачивши гору квітів посеред проходу.

Хлопчик розсмішив гостей своєю реакцією

Малюк повільно крокував, потім зупинився біля безладу і, на відміну від гостей, які сміялися, не знаходив у цьому нічого кумедного. Він відпустив білу подушечку і простягнув вільну руку, вказуючи на квіти. "У його голові, напевно, крутилося: 'Що, в біса, відбувається? Ми ж не можемо так смітити вдома!'" — розповіла матір Лоренцо, Тейлор ЛаМотт.

Відео стало вірусним

Відео з кумедним моментом, опубліковане наступного дня після весілля, стало вірусним в TikTok, зібравши понад 4 мільйони переглядів і 500 тисяч вподобайок. "Усі істерично сміялися і переглядали відео знову і знову, але він не розумів, чому всі сміються, бо ставився до своєї роботи дуже серйозно", — поділилася Тейлор.

Перед весіллям батьки Лоренцо пообіцяли йому особливий сюрприз, якщо він гарно пройде центральним проходом. Зрештою, хлопчик отримав у нагороду іграшковий гелікоптер і машину для мильних бульбашок.

Як раніше повідомляв Фокус, мешканка Перта (Західна Австралія) Габбі Кліксбі, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, переглядала запис із камери відеоспостереження, встановленої в дитячій кімнаті. На відео вона почула щось настільки кумедне, що не змогла стримати сміх. Відео стрімко розлетілося в соцмережах, ставши справжнім вірусним хітом.

А інша мама, Сара Коллінз, сподівалася зняти зворушливий момент, коли її син проводить час із вітчимом. Однак камера зафіксувала несподівану репліку хлопчика, яка шокувала обох дорослих. Короткий, але дуже кумедний ролик викликав бурхливу реакцію в TikTok і вже набрав мільйони переглядів.