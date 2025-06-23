Мама пришла на выпускной в садик: она не была готова к тому, что скажет со сцены ее дочь

5-летняя девочка из Теннесси, что в США, стала звездой соцсетей после того, как на выпускном в детском саду заявила, что мечтает стать "злой ведьмой", тем самым рассмешив всех присутствующих.

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Коллинз Гримм стала сенсацией в тот день, когда на выпускной церемонии взяла микрофон и уверенно объявила о своих планах. "Когда вырасту, хочу стать злой ведьмой", — заявила девочка в фиолетовой мантии и шапочке, вызвав взрыв смеха в актовом зале.

Мама Келси Гримм, которая снимала этот момент на телефон, призналась, что совсем не ожидала такого развития событий. "Когда она объявила это перед всей аудиторией, мы все едва не умерли от смеха", — вспоминает она.

Хотела провалиться сквозь землю

Сначала женщина хотела "спрятаться под кресло" от стыда, но потом взяла себя в руки.

"Мне хотелось провалиться сквозь землю и объяснить, что мы не занимаемся никакой магией дома. Она просто любит фильм Wicked. Выучила наизусть саундтрек и стала одержима Эльфабой и Глиндой. Отсюда и пришла идея стать злой ведьмой", — призналась Келси.

Девочка сказала на сцене, что хочет стать ведьмой Фото: Instagram

Речь Коллинз очень выделялась на фоне других детских мечт. "Все остальные дети говорили о профессиях врачей, учителей и работников зоопарка", — отметила мать девочки.

Видео, опубликованное в Instagram, за 24 часа стало вирусным, собрав более 27 миллионов просмотров и 909 тысяч лайков. "Реакции очень веселые, все ее полюбили и считают забавной", — подытожила мама.

Реакция аудитории

В комментариях пользователи поддержали девочку.

"Защитите ее. Пусть эта искра никогда не угаснет", — написал один из фанов.

"Сестра, это единственный путь процветать на этой земле", — добавила другая пользовательница.

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